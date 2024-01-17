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【防不勝防】騙徒假冒「匯豐」及日興資產　速遞邀請函上門教投資

社會 16:21 2024/01/17

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假冒邀請函。(CyberDefender 守網者 fb)

近日有巿民收到不知名的速遞信件，內附一封藍色邀請函，聲稱以「匯豐證券」及「日興資產管理」的名義，邀請收件人加入名為「日興商學院」的WhatsApp群組，聲稱學習投資技巧、有名師教路及直播課堂云云。警方踢爆指，實是誘使巿民到假網站或下載假App開戶，進而陷入投資騙局蒙受損失。

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警方「CyberDefender守網者」Facebook專頁稱，該函件邀請收件人掃二維碼加入名為「日興商學院」的WhatsApp群組學習投資技巧；邀請函內聲言「匯豐證券聯同日興資，特約邀請您加入我們」。惟調查人員查訪得知，群組與過往的網上投資騙案同出一轍，內有大量假股民做媒、提供登錄簽到送福利、有投資名師教路、晚上9時直播投資課堂，預計騙徒下一步會邀請市民到假網站或下載假App開戶，參與不存在的投資計劃。

騙徒為求請君入甕，不計成本彩色印製精美宣傳單張，印上兩家本地金融機構（滙豐銀行及日興資產管理）的名號，更花費18元速遞費隨機投寄。️不過有眼利網民留意到，小冊子上滙豐銀行的「滙豐」，錯用「匯豐」；而且簡體字、繁體字混雜。

「CyberDefender守網者」提醒網民，無論從實體、傳統媒體或網上接觸投資資訊，如果隨便相信投資貼士，均很可能蒙受損失；建議投資前用「CyberDefender守網者」網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入平台名稱、帳戶、收款號碼等，即時評估詐騙風險。

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責任編號：黃小冰

滙豐控股（00005） 金融 Facebook WhatsApp 銀行 金融機構

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