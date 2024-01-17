三料視后丨佘詩曼增持3000萬元豪宅被封「樓后」　努力賺錢讓母親享福：最重要她開心

▲ 阿佘係圈中樓后。

佘詩曼在日前的《萬千星輝頒獎典禮2023》憑《新聞女王》奪得三個視后獎，成為三料視后，同時為全晚大贏家，相當威水！

再增持物業 手執5物業

除了演技出色，她向來投資有道，愛買磚頭，更被封為「樓后」。近日名下物業再添一伙，據悉，原由阿佘的兄弟於2017年以2794.7萬元購入的北角豪盤維港頌，近期內部轉讓予阿余，作價約3,000萬元，該單位為3座高層A室，實用面積1,034平方呎，屬3房連套房間隔，以轉讓價計算，呎價約29,013元。

據知阿佘現時名下物業最少達5個物業，估計市值超過1.8億元，有關物業遍布港九新界，其中3伙屬收租物業，包括跑馬地紀雲峰中層A室3房單位﹑何文田皓畋6座高層F室2房以及紅磡昇御門一伙低層單位。

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《新聞女王》名利雙收

其實阿佘早於2018年在《延禧攻略》演「嫻妃」一角，紅遍中港兩地，名利雙收，今次再憑《新聞女王》演「Man姐」而人氣爆燈，商演機會不絕，不少廣告商也指定要找阿佘，令其身價再度上升。

雖然她事業攀上一個又一個的高峰，惟其從不自滿，繼續懷着謙卑的心努力做得更好，突破自己，而其一直努力賺錢除了因為非常熱愛演戲外，最主要是想令母親享福，報答其養育之恩。

▲ 阿佘非常疼鍚母親。

母親是她的摯友

在5歲喪父的阿佘，由佘媽母兼父職照顧她與哥哥和弟弟，在阿佘的記憶中母親絕無在他們面前流過一滴眼淚，故阿佘從其身上學會堅強。

阿佘與母親感情要好，自父親離世後一直與母親同床共枕，直至其18歲到瑞士讀書，對阿佘而言，母親是她最好的朋友﹑最親的人以及最大的後盾。

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讓母親享福

因此，阿佘一直努力賺錢養家，與母親開聯名戶口，即使工作忙碌，她盡量抽空陪伴對方，只要母親開心，她便開心。

在2015年她更分別以1,748萬及1,798萬購入西貢南山村的相連獨立屋送給母親，現時亦與對方同住，而決定搬去郊區的原因都是因為媽媽，「因為媽媽身體不好，肺部曾做過大手術，所以幾年前搬去郊區，那裡空氣較好」，果然非常孝順！

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