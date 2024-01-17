【火鍋放題】牛角、牛涮鍋推燒肉火鍋優惠　晚市$288兩位埋單

▲ 牛角推出特價餐吸客。（牛角fb）

牛角、温野菜等多間放題餐廳，即日起至1月31日，株式会社旗下品牌推出多個優惠套餐，食燒肉放題低至288元兩位起。

牛角、牛涮鍋、温野菜等餐廳，屬於株式会社旗下品牌，即日起已經推出「熱能互動情緒宣洩餐」，主要在平日午市及晚市提供燒肉及火鍋優惠，其中牛角及温野菜單點店，適用於星期一至三。

至於「牛角BUFFET」、牛涮鍋在內的其餘品牌，適用於一至五。

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牛角、牛涮鍋、溫野菜各有優惠

牛角BUFFET焦點是午市推出「半自助放題—自選燒肉定食D」；亦會全日推出「特別價格燒肉放題ＳＳ１」，任食100分鐘，兩位收$288。

牛涮鍋午市推出90分鐘「Lv2火鍋放題」；晚市就是90分鐘「Lv1 火鍋放題」，同樣多款肉類及自助區任食，兩位收$288。

溫野菜推出「午市定食Ｃ」，有美國牛小排及鹿兒島雞腿肉；晚市就是「特別夕食火鍋２人餐」，兩位收$288。

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記者：吳卓峰