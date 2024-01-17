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紅極一時｜41歲孔慶翔爆紅後沉迷賭博致婚變　決心戒賭第三度娶妻近況曝光

家事百科 17:48 2024/01/17

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41歲孔慶翔爆紅後沉迷賭博致婚變，決心戒賭第三度娶妻近況曝光。

現年41歲的孔慶翔（William Hung），2003年參加真人騷《全美偶像大賽》（American Idol），以奇特的歌喉和舞姿，加上正能量金句走紅。2011年他淡出幕前，之後又沉迷賭博導致婚姻破裂，去年終於成功戒賭，重返工作崗位，並迎娶第三任妻子。

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孔慶翔在香港出生，10歲隨家人移民美國。2003年他參加美國節目《全美偶像大賽》（American Idol），以五音不全的歌喉配以騎呢舞步，翻唱Ricky Martin歌曲《She Bangs》，被評判狠批兼淘汰，當時他以一句「我已盡全力，我毫不後悔」（I already gave my best, and I have no regrets at all）回應，節目播出後一夜走紅。他其後曾一度回港，與薛家燕合作演出電影《我阿媽發仔瘟》，但可惜票房慘淡。

2011年，孔慶翔淡出娛樂圈，並於洛杉磯警局擔任刑事案件分析員。他曾經歷過兩次婚姻失敗，與第一任妻子相識了半年便結婚，但婚姻只維持了10個月。他在2014年在當地衛生部門工作，並認識了華裔執業護士Jian Teng，不過二人結婚兩年半後便離婚。

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孔慶翔近日接受美國雜誌《People》訪問，透露3年前放棄正職，成為職業賭徒，他指自己經常於工餘時間賭博，靠賭博賺到的錢亦比工作收入多，於是希望在這方面發展。

不過，孔慶翔因而染上賭癮，「我知道我擅長撲克，但後來我變得貪心，開始接觸體育賭博」，結果引來妻子不滿，對方更提出離婚，「我為此付出了代價」。

去年孔慶翔在LinkedIn發文，指終於成功戒賭，重返工作崗位，並去第三任太太Hannah結婚，現正積極「造人」，雖然對幕前演出有興趣，但強調會以照顧家庭為主。

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責任編輯：王明芳

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