紅極一時｜41歲孔慶翔爆紅後沉迷賭博致婚變　決心戒賭第三度娶妻近況曝光

▲ 41歲孔慶翔爆紅後沉迷賭博致婚變,決心戒賭第三度娶妻近況曝光。

現年41歲的孔慶翔(William Hung),2003年參加真人騷《全美偶像大賽》(American Idol),以奇特的歌喉和舞姿,加上正能量金句走紅。2011年他淡出幕前,之後又沉迷賭博導致婚姻破裂,去年終於成功戒賭,重返工作崗位,並迎娶第三任妻子。

孔慶翔在香港出生,10歲隨家人移民美國。2003年他參加美國節目《全美偶像大賽》(American Idol),以五音不全的歌喉配以騎呢舞步,翻唱Ricky Martin歌曲《She Bangs》,被評判狠批兼淘汰,當時他以一句「我已盡全力,我毫不後悔」(I already gave my best, and I have no regrets at all)回應,節目播出後一夜走紅。他其後曾一度回港,與薛家燕合作演出電影《我阿媽發仔瘟》,但可惜票房慘淡。

2011年,孔慶翔淡出娛樂圈,並於洛杉磯警局擔任刑事案件分析員。他曾經歷過兩次婚姻失敗,與第一任妻子相識了半年便結婚,但婚姻只維持了10個月。他在2014年在當地衛生部門工作,並認識了華裔執業護士Jian Teng,不過二人結婚兩年半後便離婚。

孔慶翔近日接受美國雜誌《People》訪問,透露3年前放棄正職,成為職業賭徒,他指自己經常於工餘時間賭博,靠賭博賺到的錢亦比工作收入多,於是希望在這方面發展。

不過,孔慶翔因而染上賭癮,「我知道我擅長撲克,但後來我變得貪心,開始接觸體育賭博」,結果引來妻子不滿,對方更提出離婚,「我為此付出了代價」。

去年孔慶翔在LinkedIn發文,指終於成功戒賭,重返工作崗位,並去第三任太太Hannah結婚,現正積極「造人」,雖然對幕前演出有興趣,但強調會以照顧家庭為主。

