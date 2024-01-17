白晝如焚丨鄧麗欣新歌另類風格演繹新片主題曲　Stephy錄歌太投入「毛管戙」

▲ 鄧麗欣電影新作《白晝如焚》。

鄧麗欣（Stephy）在電影《白晝如焚》與劉以豪合演一對青梅竹馬的戀人，卻因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。雙方愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，更甚是展開一場複雜的人性對決。

《白晝如焚》早前舉行多場試映，首波影評讚揚Stephy演活一段感情關係中多層次的懾人演技，而電影另一焦點來自電影主題曲《黑夜孤寂．白晝如焚》，備受矚目的歌曲今天（1月17日）亦正式於各大音樂平台上架，眾影迷及樂迷能夠先聽這首Stephy一改曲風新作。

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▲ 鄧麗欣主唱電影主題曲《黑夜孤寂．白晝如焚》。

是次Stephy參與的電影主題曲由先後三屆憑《狂舞派》、《哪一天我們會飛》、《點五步》勇奪香港電影金像獎最佳電影原創歌曲及三次提名最佳電影原創音樂的戴偉兼任監製及作曲，聯同新晉音樂家及作曲家－編曲陳易行㩦手監製，並與李宥熺共同作曲，填詞方面則由同為三屆香港電影金像獎最佳電影原創歌曲得主陳心遙執筆，一眾大有來頭的創作班底將Stephy片中角色的沉重心情表露無遺。

Stephy指，《白晝如焚》中的角色亦深深觸動了她自己，望歌曲能道盡角色的孤寂，說：「觸動是因為心痛，為了得到她心目中的『幸福』，卻選擇了一條扭曲的道路，角色是寂寞的，無論笑與淚，都只能獨自享受與承受⋯」

▲ 鄧麗欣主演電影《白晝如焚》。

同時，Stephy首度透露她跟劉以豪在片中的感情關係剪不斷理還亂：「他們一起經歷的過去，已將他們的感情染上一層厚厚的陰影，或許他們注定就是應該要分開，緣分再讓他們碰上，但原來這是絕領的開端，是一段令人惋惜、既愛也恨的愛情故事。」

Stephy透露，⁠將她在片中跟以豪這份難解難分的感情，投放在歌曲之中，指：「錄音就像重演一次整部電影一樣，以角色的角度，她的畫面，一幕一幕拼湊入歌詞裡面，角色極端的愛就像歌詞『想你直到額角都閃痛，像碎玻璃放進大腦』唱著唱著都感受到那種痛。」

▲ 鄧麗欣主演電影《白晝如焚》。

提到今次挑戰不一樣的曲風，更在演繹上採取不一樣的嘗試。

Stephy笑言：「今次跟監製討論過大家都認為將key降低比較適合，有一種神秘以及內心掙扎的感覺，甚至有一些部份我還笑着唱，但不是開心的笑，而是苦笑，笑著唱苦情歌，好像是第一次，原來是會有一種毛管戙的感覺，跟我們的電影不謀而合。」

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