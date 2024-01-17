【香港旅遊】楊潤雄：去年訪港旅客5成過夜　較2017、18年平均值高4個百分點

▲ 楊潤雄引述旅發局統計數字，指去年訪港旅客5成過夜，較2017、18年平均值高4個百分點。（陳靜儀攝）

旅遊業復甦在全面通關後未如預期，有聲音認為本港住宿成本高昂影響旅客過夜的意欲，被問到有何措施增加本港接待和承載力。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，現時酒店接待能力較疫情前增加約8%，而去年11月的酒店平均房租約1,500港元，與2017年及2018年同期的水平相若；本港疫情期間亦推出多個新旅遊景點及文化地標，而去年過夜旅客人次的比例約為50%，較2017年及2018年同期的平均值，高出4個百分點，證明新景點可吸引旅客。

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民建聯立法會議員葛珮帆今日（17日）在立法會，就吸引旅客訪港的措施提出口頭質詢。她表示，鑑於社會上有意見指本港接待旅客的能力仍較為不足，特別是較高昂的住宿費用打擊了旅客過夜的意欲，亦偶有因商户招待不周而對本港旅遊業帶來負面影響的報道，關注政府有何措施加快提升本港接待旅客的水平和承載力。

楊潤雄回應稱，在酒店接待能力方面，現時酒店和賓館合計客房總數超過10萬間，與2018年12月底相比增加約8%。此外，去年11月的酒店實際平均房租約港幣1,500元，與2017年及2018年同期的水平大致相若。

在旅遊景點方面，香港迪士尼樂園度假區、海洋公園、山頂纜車和昂坪360等均在過去兩年推出很多新的設施。此外，多項有助吸引旅客的重要文化地標，包括香港故宮文化博物館、M+博物館，以及香港藝術館也先後落成或翻新。

據旅發局的統計，過夜旅客的平均留港時間由疫情前約3.1晚延長至2023年第三季約3.5晚。而過夜旅客人次的比例亦有所增加，去年過夜旅客人次大約為50%，超過了2017年和2018年同期平均的46%。而非內地旅客的過夜比例則維持在66%，與2017年和2018年同期平均相若。

在提升服務質素方面，楊潤雄指出，旅發局於2023年7月牽頭訂立《專業優質旅遊服務承諾》，召集近百名來自旅遊相關行業的代表和前線從業員，作出為旅客提供最佳的體驗的承諾。另外，透過「優質旅遊服務」計劃，旅發局繼續提升本地服務業水平及好客精神，並舉辦「傑出優質商戶及員工服務獎」，以表揚各商戶及前線員工。

他又補充，旅發局會在今年陸續舉辦更多培訓短片及宣傳活動，以及計劃推出新運動，重點推廣禮貌和服務質素，與業界一同鞏固香港作為國際旅遊城市的地位，為顧客提供優質服務。

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記者：陳麗娜