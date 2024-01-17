【按摩店結業】連鎖按摩店「足府」倒閉套票未能退款　消委會接獲至少4宗投訴

▲ 連鎖按摩店「足府」倒閉套票未能退款，消委會接獲至少4宗投訴涉款近2.4萬元。（足府fb）

近日有網民指控連鎖按摩店「足府」突然倒閉，已預繳數千元購買的套票未能退款；20多名按摩師亦指被拖糧，涉款數十萬元。消委會今日（17日）表示，截止中午，接獲4宗有關連鎖按摩店「足府」結業的投訴，涉款近2.4萬元，每宗個案金額介乎4,100至9,400多元。海關亦表示，接獲相關舉報，現正跟進，如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當執法行動。

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「足府」於2008年成立，共有3間分店，分別位於太子、觀塘和大角咀，懷疑於本月初全線結業，市民以預繳式購買的套票，恐化為烏有。有苦主表示，職員上月仍以16周年為由，向顧客發出宣傳優惠，包括預約全身按摩100分鐘以上即享半價、預繳4,800元送1,600元等。

有苦主周日（14日）開設WhatsApp群組，截至今午4時許，已有275人加入，有人有逾1.2萬元套票未兌現，估計連同其他苦主的欠款，可達40萬元以上。

在太子分店，門口已貼出結業告示。海關亦貼出通告，表示正就「足府」懷疑突然結業展開調查，並已成立專責隊伍協助受影響消費者。

消委會指，截止今午，接獲4宗有關連鎖按摩店「足府」結業的投訴，涉款近2.4萬元，每宗個案金額介乎4,100至9,400多元，但暫時未與「足府」取得聯繫。若消費者以信用卡預費，應盡快聯絡信用卡公司，並提供相關文件，要求代為向商戶銀行討回預繳款項，但最終能否取回款項視乎多種因素，包括簽賬日期及是否以信用卡分期付款等。

消委會又指，在過去3年，共接獲138宗涉水療或按摩服務結業的投訴個案，涉款259萬多元。消委會提醒消費者，購買任何產品及服務的套票，均屬預繳式消費，決定購買前，建議先考慮實際需要、細閱條款，避免購買過多套票。

海關稱，已接獲相關舉報，正在跟進，如發現違反《商品說明條例》的情況，將採取適當執法行動。海關提醒商戶必須遵守法例規定，市民以預繳形式購買服務時，則應留意預繳式消費存在兌現風險。

警方亦接獲消費者報案，事主指去年9月以5,000元購買會籍，至前兩天才發現「足府」結業。事主經解釋後，明白案件無刑事成份，決定自行民事索償。

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責任編輯：梁薾心