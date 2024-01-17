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護子心切︱一家三口遊三亞酒店浴室玻璃門突爆裂　媽媽肉身護子多處割傷

家事百科 17:08 2024/01/17

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內地有一家三口到海南三亞旅行，酒店房間浴室玻璃門突然炸裂，妻子不惜以肉身護子多處割傷。

旅行途中遇上意外，小則延誤行程，重則受傷有後遺症。內地有一家三口到海南三亞旅行，酒店房間浴室玻璃門突然炸裂，妻子不惜以肉身護子，碎片傷及妻子大拇指肌腱和左手手腕筋，需要連夜送院進行手術，恐怕會有後遺症。事後他發現，浴室玻璃門膠條有老化跡象，目前酒店方未說明爆炸具體原因，至今賠償方案雙方未達成一致。

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綜合內地媒體報道，來自黑龍江哈爾濱的張氏一家三口，1月初與妻兒到海南三亞旅行，預訂的三亞灣紅木林木棉酒店。事發晚上9時，妻子進入衛生間給孩子洗澡，張先生入住時就發現衛生間浴室的門有些老舊，稱「當時拉門就拉不動，索性就半掩著門了。」由於洗澡後地上有水，妻子擔心兒子滑倒便準備把浴室的門開大點，怎料浴室玻璃門就炸裂了。

玻璃碎片四濺將妻子多處劃傷。「腳上的傷口算輕的，肉已經翻了出來，但右手大拇指的肌腱和左手手腕的筋都被割折了。」張先生指，由於妻子第一時間護住了孩子，孩子除了腿上刮破了點皮沒有其他外傷，更多的是受到了驚嚇。

妻或有後遺症耽誤工作

妻子在當晚被緊急送到三亞市中心醫院，醫院主任指妻子的手復原需要時間，而且不一定能恢復到和以前靈活，情況不樂觀可能需要重新二次手術。

意外的發生也打亂了他們一家的安排，「本來計畫住到1月12日乘飛機返回哈爾濱，現在飛機誤了，工作誤了，我一個人帶著孩子照顧老婆也不方便，還把（哈爾濱）家裡的大嫂喊了過來照顧。」對於平日工作離不開雙手，做財務的妻子，這個結果顯然難以接受，擔心耽誤了工作和後遺症。

賠償問題或交由律師處理

目前，住院費用已由酒店承擔，但後續賠償雙方未達成一致。張先生考慮到妻子的康復情況。因此要求酒店賠償康復和治療費用，以及誤工費共7萬元，但酒店方只願意賠償1.5萬元，「這個我是不同意，如果協商不成我們只能走正常的一個（法律）流程」。

三亞灣紅樹林木棉酒店的工作人員回應稱，酒店已交由律師處理此事，正在核實是否出現膠條老化或者玻璃有問題，以防止出現下一次炸裂的情況，表示「目前解決之前不作任何回覆」。三亞天涯區文旅局已介入處理事件。

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責任編輯：王明芳

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