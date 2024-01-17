【垃圾徵費】謝展寰：「綠綠賞」獎品將含指定袋　正商討透過關愛隊推廣垃圾徵費

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垃圾徵費4月實施，環境及生態局局長謝展寰回覆議員書面質詢時表示，正與民政事務總署商討透過18區關愛隊推廣垃圾收費，亦計劃在徵費實施前將指定袋加入「綠綠賞」換領禮物清單。

謝展寰表示，環保署的「綠展隊」去年八月中已在社區提供減廢回收支援，並在屋苑、住宅大廈、「綠在區區」設施等地方舉辦宣傳活動和現場示範，接觸不同市民，加深公眾對垃圾收費的認識，並教育市民及屋苑或住宅大廈的前線員工遵守法例要求，積極實踐減廢回收以配合垃圾收費的實施。截至上月「綠展隊」已進行約900次與垃圾收費相關的宣傳推廣活動，吸引了約9萬人次參與，宣傳所涵蓋的屋苑及住宅大廈覆蓋約全港6成人口。當局亦正與民政事務總署商討如何透過18區關愛隊在其所屬的地區推廣垃圾收費。

謝展寰又表示，徵費有助推動及鼓勵市民積極參與垃圾分類和進行回收，從而減少購買指定袋的費用，會密切留意實施垃圾收費初期的回收情況，不時檢討及優化包括《綠綠賞（電子）積分計劃》等措施，以進一步吸引及鼓勵市民參與乾淨回收；現時市民可以利用「綠綠賞」電子積分換領禮物及生活用品，計劃在垃圾收費實施前，把指定袋加入換領禮物清單內，詳情稍後公布。

至於會否在實施首6個月向所有住宅單位免費派發指定袋，謝展寰就指，為審慎運用公共資源，會集中協助有真正額外需要適應垃圾收費的住戶，指政府會向「三無大廈」、鄉郊村屋和公屋住戶派發免費袋，主要考慮到「三無大廈」及鄉郊村屋不少為舊樓並欠缺妥善大廈管理，相對於聘有物業管理公司的住宅樓宇而言，這些住戶或需較長時間和更多支援去適應垃圾收費；而公屋住戶則公屋住戶佔全港人口約三成，以基層市民為主，當中亦有不少長者，亦可能需要較多支援以適應垃圾收費和改變行為習慣。至於其他私人住宅處所，其物業管理公司、保安公司或清潔公司獲相關業主組織同意後，可向環保署申請集體採購指定袋，然後派發予住戶使用，便利居民適應垃圾收費安排。申請獲批後，環保署會為申請人提供相等於每個指定袋法定售價3%的服務費，以彌補其額外營運開支。

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責任編輯：黃小冰