珍惜生命︱父母突輕生成孩子最恐怖經歷　1原因致表面平靜急須疏導情緒

▲ 父母突然輕生會成為孩子最恐怖的經歷，有孩子表面平靜，其實最需要疏導情緒。

一個自殺身亡的人，他或她會影響多少人？有說會影響至少六名親友，也有說會影響二十人。可以想像，若選擇輕生的人是知名人士的話，受影響的人數將會更多，受影響的程度則各有不同，有些更會長達多年。

若說心痛最激烈為十級的話，白頭人痛失至愛子女的痛是二十級吧，傷心欲絕的父母餘生就儼如活死人，再難以感受太陽的光、食物的甜，太殘忍了。

若然是自己的配偶或伴侶突然輕生結束了生命，那種痛楚是較複雜的，腦袋會塞爆了太多太多的「為甚麼？」。為甚麼對方會忍心捨我而去？為甚麼我未能及早察覺異樣？為甚麼我要跟對方爭吵？為甚麼對方要偏偏選擇這個日子？為甚麼？為甚麼？有丈夫輕生後，太太以酒解愁愁更愁，晚間會大嚷：「你同我出嚟！我要你同我交代清楚！」聞者心酸。

我倒最關心亡者的年幼子女，別誤以為小孩年紀小，甚麼都不懂就毋須理會他們的感受。死亡這議題跟小孩本來是很遙遠的事情，若然父或母突然自殺離世，這是最恐怖的經歷。怎能要求小孩明白為何昨天爸爸仍親切跟我共膳聊天，今天卻死了，再不能見面了！有些孩子會因極度恐懼而失眠、發噩夢或尿床。

也有一類孩子看似十分平靜，像是甚麼都沒有發生，他們有可能是怕觸及傷痛而身體啟動了防禦機制，但倘若情緒未被疏導，問題終會出現。

朋友當中則有人內疚、自責，怪自己沒有耐心聽對方傾訴。也有人會傷痛轉移為憤怒，要揪出愧對亡者的人，代為沉冤得雪。

選擇走上絕路的人，也許就像被千斤鉛壓着透不過氣來，太累了，不想再扛下去了。我們的能力都極為有限，雖然救不到他們，卻絕對有能力掌控自己的這副身體，努力活好吧，請勿殘忍懲罰身邊的人，做傷害自己的行為呀！

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

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