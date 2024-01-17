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兒童健康︱新蒲崗8個月大男嬰昏迷　疑飲奶後嗆喉送院搶救不治

兒童健康 17:16 2024/01/17

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新蒲崗8個月大男嬰昏迷，疑飲奶後嗆喉送院搶救不治。（經濟日報資料圖片）

今日（17日）下午2時14分，新蒲崗景福街87A號一個單位內有女子報案，指一名8個月大男嬰昏迷，救護員到場將男嬰送廣華醫院搶救，惜終告不治。據悉，男嬰疑飲奶後嗆喉導致昏迷，詳細原因仍有待調查。

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為何嬰兒會吐奶？

嬰兒睡覺時發生吐奶窒息引致死亡的意外時有發生，為何嬰兒會吐奶，主要原因是當嬰兒哭或喝奶太急，都會將較多的空氣吞進胃內。吃奶後，奶會跟隨著胃內空氣吐出。一般吐奶並不代表嬰兒有病或不舒服，亦不會影響他的健康，家長無須過份擔心。

部分嬰兒在飲奶後一小時才吐奶，原因是嬰兒的食道和胃之間有一個幽門，其功能還未發育成熟；吃奶後，幽門暫時不能夠緊密地關閉，所以每當寶寶吃得太飽、用力活動或仰睡時，奶便容易地由胃倒流出來。當嬰兒長大，這情況會漸改善。

TOPick綜合衞生署家庭健康服務資料，拆解5招防止吐奶窒息的方法。

1.奶咀開孔大細要適中，讓奶慢慢地滴出。

2.餵奶時，奶咀內要充滿奶，以免令寶寶吸入空氣。

3.不要待寶寶很肚餓時才餵，以免寶寶吃得太急，吞太多空氣進入胃部。

4.千萬不要強迫寶寶完成整支奶，如果寶寶停止吸啜，吐出奶嘴或乳頭、又或睡著了，便表示他已經飽了，不用繼續餵。

5.增加掃風的次數，不要待寶寶一口氣地吃完奶才掃風。如果寶寶是吃母乳的，你可以待寶寶吃完一邊乳房後，幫他掃一次風。

由於很難完全避免嬰兒吐奶，不過爸爸媽媽可以用以上方法來幫寶寶減少吐奶的次數。

嬰兒很難才能夠掃風怎辦？

有逾廿年陪月經驗的金牌陪月員李素珍（珍姐）過往接受TOPick訪問亦對新手爸媽提醒，不論是餵配方奶粉或餵母乳，均須為嬰兒掃風，否則嬰兒有機會出現吐奶引致窒息的風險。

對於部分嬰兒很難才能掃風，有時掃風超過10分鐘，嬰兒也未必能夠吐出氣來，爸媽可以把嬰兒抱直，千萬不要立即把他放平，以減低奶從胃倒流的機會。

若嬰兒吃完奶後馬上睡覺的話，可將床頭部份的床褥墊高，將寶寶頭部及上身墊高一些，亦可減低吐奶的機會。

不過，千萬不要用枕頭墊高頭部，因為這樣不但不能減低吐奶的機會，反而有機會引致寶寶窒息。

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責任編輯：王明芳

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