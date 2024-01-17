【黎智英案】張劍虹形容佔中事件為分水嶺　《蘋果》自此仿如反政府及對抗中央的公司

▲ 接載張劍虹的囚車離開法院。（朱永倫攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。控方傳召首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹作供。張形容黎是《蘋果》舵手，又指自2014年後黎開始利用《蘋果》鼓勵市民上街抗爭，爭取民主，形容「黎生好投入佔中活動，我覺得呢件事係分水嶺」。張又指，「蘋果日報好似成為一間反政府，對抗中央嘅公司」，管理層亦由此時起按黎的指示管理報章。

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首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹今午續作供稱，被告黎智英曾與陳沛敏、羅偉光、林文宗等《蘋果》高層參與飯盒會，會議由黎主持，當中黎會於會議舉辦前3天開設聊天群組，由出席的員工於群組內提出問題，再由黎於當日在會議上解答。

張續指，會議期間，黎會講述他對時局的看法及政治取態，又或是《蘋果》的編採方針該何去何從，然後再由與會《蘋果》管理層下達予其他未有出席的管理層執行。張則記錄及跟進飯盒會的重點。

張指，黎是《蘋果》的創辦人及壹傳媒的最大董事，形容黎是《蘋果》舵手。張續指，黎過往較少參與《蘋果》的編採政策，自2014年佔中前後才開始積極參與，又指自《蘋果》創刊至2014年期間，許多人均認為《蘋果》是以狗仔隊及娛樂為主。

張又指，自2014年後，黎開始利用《蘋果》鼓勵市民上街抗爭，爭取民主，憶述《蘋果》曾推動「6.22公投」、爭取「我要真普選」，以及反對白皮書等。張又憶述，《蘋果》亦曾找人翻唱一首由孤星淚改編的歌曲，當時黎亦曾演唱數句歌詞。

張形容，自2014年中至同年9月「佔中」後，「黎生好投入佔中活動，我覺得呢件事係分水嶺」，又指「蘋果日報好似成為一間反政府，對抗中央嘅公司」，而管理層亦由此時開始按黎的指示管理報章。

張又認為2019年社會事件有影響《蘋果》編採方針，指自當年政府宣布修例後，黎曾表示他認為《逃犯條例》侵犯港人的民主自由及人權，中央政府可透過條例，將「唔聽話嘅香港人」及「中共政權嘅眼中釘」移交內地，黎又指當時商界感覺十分擔心，以及若條例通過後，「傳媒都無得做」。

張續指，因此黎覺得要透過《蘋果》鼓勵民眾上街，在國際層面上，黎亦認為要透過《蘋果》，呼籲西方民主國家關注，「希望佢哋出手對抗政府及中央」，甚至使用制裁手制，「等佢哋唔敢亂嚟」。張又確認黎的專欄《成敗樂一笑》的文章均由黎撰寫，又指「呢類型嘅文章都係反共及批評政府」。

至於坐在犯人欄的黎則於張提及2014年佔中事件及2019年反修例事件起，分別兩度於啡色外套內，取出筆記本記錄。

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記者：梁錦麟