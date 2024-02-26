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如何選擇膠原自生劑？

資訊

發布時間： 2024/02/26 00:00

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選擇適合自己的醫學美容療程，既是一門學問，亦是一個加深對自我認識的過程。膠原自生劑、填充劑、二合一填充劑等五花八門，各有其功能與特點，以膠原自生劑為例，在市場上亦有不同款式，不少更標榜是「最新一代」，要如何在排山倒海的宣傳口號中，作出精明挑選？趁此機會與大家分享一下醫生的經驗。

注射式醫美療程 選擇多元化

注射式的醫學美容療程是近年的熱門選擇，透過療程改善與延緩面部老化、改善整體輪廓以至膚質；經注射的物料大致可分為3類：第一類為皮下填充劑，常見的例如透明質酸1；第二類是膠原自生劑，經注射至體內被分解之前，可刺激細胞製造膠原蛋白，改善膚質2；第三類是前兩類的「結合體」，即既有填充功效又能刺激膠原蛋白的二合一填充劑。

上述不同的療程類型，各適合應付不同的需要。舉例，若想有注射後即時達至飽滿效果，可選用填充劑（如透明質酸）注射，效果約可維持6至18個月3；如希望循序漸進地改善膚質及整體輪廓，可選擇膠原自生劑，療程約需3至5次注射，每次相隔4至6星期。以聚左乳酸（PLLA）類膠原自生劑為例，療程完成後若能依從醫生指示（如做好防曬），效果一般可維持約25個月4；至於二合一填充劑，效果介乎上兩者之間。

經濟效益的考量

要了解以上療程究竟哪一類適合自已，建議大家可先向醫生諮詢，因應自身年齡、膚質、皮膚與骨骼的狀態，以至本身接受療程的期望等(patient request)，再由醫生經評估後提供建議（doctor assessment）。當然，有人會希望自已的選擇是最合乎經濟效益（economic choice）的，在這裡提供一點參考資料：以針劑容量/價錢及實際所帶出的容量效果比例計算，平均價格最高的是二合一填充劑、其次是填充劑，平均價格最低的則是膠原自生劑。

PLLA獲FDA批准 用於醫美療程

提到膠原自生劑，在選擇上可考慮獲FDA（美國食品及藥物管理局）批准使用的類型。以PLLA為例，它在2004年得到FDA認可，用於治療出現在HIV病人的脂肪代謝障礙；自2009年起獲FDA核準用於醫學美容療程之上5，PLLA在全球各地累積了各種臨床應用經驗，其調配及注射形式不斷優化，安全性亦獲肯定。

有人可能會問：在選擇膠原自生劑時，為什麼FDA的批核與否，會被視為一個重要考慮因素？這裡牽涉到醫美療程兩個重點：效果與安全性。PLLA在獲FDA批核前，進行了一系列臨床研究，就其療效、效果持續性等提供了具體的數據予當局作批核理據；另一方面，在FDA的監管下，所有使用PLLA的個案，如有任何副作用或事故均必須呈報，並留下紀錄以便跟進。

小心理解「FDA資格」的意義

相反，由於其他類型的膠原自生劑並非在FDA的監管之下，如遇事故亦沒有必須呈報、紀錄的要求，因此未必能夠提供具體參考資料引證其安全性；另一方面，有部分產品標榜具「FDA資格」，其實它們只是獲FDA認證其「出口資格」（即有關產品需作出口，不能在美國本土使用），與FDA批准用於醫美用途，是兩個徹底不同的概念，在選擇時亦要小心被此誤導。

在醫美產品的層面上，香港是一個相對自由靈活的市場，不同的膠原自生劑均能在港使用，但消費者在選擇時，不妨先細心參閱以上資料，再與醫生商討，共同揀選出最適合自己、安全性與效果兼備的類型。

膠原自生劑 迷思大拆解

1. 市面上有聲稱最新「第3代」的膠原自生劑，相比「第2代」、「第1代」，是不是改良版本，效果更好？

林薇醫生：市面上的膠原自生劑種類繁多，由不同廠商生產，成份及生產步驟均不盡相同，在非相同產品的前提下，根本不能與其他有較長應用歷史的產品比較，自稱為「第3代」、「新一代」；而且膠原自生劑不是智能電話型號，並非「新一定最好」，而是要視乎產品的數據、安全性、臨床應用經驗而定。市民及消費者在選擇醫學美容療程時，應保持謹慎心態。

2. PDLLA是「升級版」的PLLA嗎？

林薇醫生：PDLLA（聚雙旋乳酸）是一種由左旋(L)加上右旋(D)乳酸分子組合而成的聚合物材料，而PLLA(聚左旋乳酸)則是一種由左旋乳酸單體聚合而成的聚合物材料5。左旋與右旋的分別，在於3D結構上的方向（兩者方向相反），PLLA在生產時，將右旋乳酸排除掉，但說PDLLA是「升級版」的PLLA，在邏輯上與實際效果上都不成立。

3. 有膠原自生劑標榜注射後毋需按摩注射位置，等於是較理想的選擇？

林薇醫生：注射膠原自生劑後按摩針口及周邊位置，原理是希望令效果更均勻，同時避免微粒積聚成為結節，因此「注射膠原自生劑後按摩」可說是一個提升療程效果及避免副作用的常規做法。的確有膠原自生劑產品聲稱在使用後毋需按摩，但據臨床經驗所見，仍有個案是在使用該類產品後不按摩而致微粒積聚的情況，因此不認同「不按摩＝較理想選擇」的說法。

4. 是否只有具耐性等待治療發揮效果的人士，才可選擇膠原自生劑？

林薇醫生：不一定。的而且確，膠原自生劑療程並非「立竿見影」即時起效，而需經歷一個漸進過程，但若希望同時兼備快速起效的作用，臨床上亦有不少個案是在注射膠原自生劑外，搭配其他醫美療程，例如注射透明質酸等，兩類治療發揮互補的效果（即時起效vs 漸進提升）。

5. 接受膠原自生劑療程後，可否再做高能量儀器療程呢？

林薇醫生：建議在接受膠原自生劑療程後，相隔2至4星期再接受其他高能量儀器療程（例如單極射頻、激光治療等），避免熱能影響膠原自生劑的效果。

備注︰
林薇醫生提醒市民，膠原自生劑療程屬於注射式的醫學美容療程，需由合資格醫護人員處理，亦非所有人士均適合使用。另外，醫學美容療程各有成效及副作用，應諮詢主診醫生意見，選擇最合適的治療方案。

有關藥物反應

• PLLA膠原自生劑的藥物過敏反應是非常罕見。為減免過敏反應的出現，請確保知會醫生所有已知的過敏及敏感症狀。
• 對於懷孕期及哺乳期婦女、18 嵗以下以及容易患上瘢瘤形成以及增生性瘢痕的人士，其使用PLLA膠原自生劑的安全性尚無定論，故不建議上述人士接受療程6

有關注射後即時反應

• 藥物注射後的一般常見反應，包括在注射範圍出現腫脹、發紅、疼痛、痕癢、變色及觸痛。症狀通常會在注射後 1至15天內自動消退6

注射後或出現的反應

• 在較少的情况下，受治療位置的皮膚下會可能出現微粒或微塊。這些微粒或微塊常並不顯眼，可能只有當你在受治療的皮膚上按壓時才會發現。有時候這些微粒或微塊會自動消退，故這些微粒或微塊通常不需要被治療，而且注射後當的按摩有助減低這些微粒或微塊出現的機會6
• 如出現任何不良反應，你應立即通知你的醫生。

參考資料：
1.    Better Health Channel. 2022. Cosmetic treatments – injectables. Available at https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/cosmetic-treatments-injectables#botulinum-toxin-type-a (Accessed on 12 Jan 2024).
2.    Wang F, et al. Arch Dermatol. 2007;143(2):155-163.
3.    American Board of Cosmetic Surgery. 2024. Injectable Fillers Guide. Available at https://www.americanboardcosmeticsurgery.org/procedure-learning-center/non-surgical/injectable-fillers-guide/ (Accessed on 12 Jan 2024).
4.    Narins RS, et al. J Am Acad Dermatol. 2010;62(3):448-462.
5.    https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf3/p030050s002b.pdf 
6.    https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf3/P030050S039C.pdf 

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