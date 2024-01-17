真的狠愛你丨型男索女貼錯門神　假扮撻著玩出真火

▲ 荷里活愛情喜劇《真的狠愛你》。

由 《毒癮女孩》（Euphoria）索女悉尼斯威尼（Sydney Sweeney）及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）型佬格倫鮑威爾（Glen Powell）領銜主演愛情喜劇《真的狠愛你》（Anyone but You）內，男才女貌的Bea（悉尼斯威尼飾）和Ben（格倫鮑威爾飾）本來相當登對，但幾年前經歷一夜情後發生衝突，自那次起他們就互相憎恨成「宿敵」。

但命運讓他們兩人同時出席一個婚禮——碧翠絲姐姐哈莉的婚禮，若他們不齊心協力扮成情侶就破壞另一對新人的雅興。最終，碧翠絲提出的解決方案是：假扮撻著成為情侶。

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型男索女化學作用

導演韋古克（Will Gluck）表示，這是他拍一齣最過癮的浪漫喜劇Rom-Com的好機會：「他倆是最有趣的CP，他倆在一起，奇蹟就會發生！」

「悉尼在選角過程中，早就欽點要格倫！」導演韋古克表示：「他倆對我來說，是非常有吸引力的CP。愛情喜劇的重點，我大膽說，整部電影的核心都依賴這種男女主角之間的化學作用。」

有趣的是，悉尼跟這次男主角的緣份，始於MTV頒獎典禮上：「他是頒獎人，我記得，我走向他時心想，『這個靚仔是誰？』」悉尼笑說：「當我們為這電影選角時，他是我心目中的首選人選。」

導演表示，當鮑威爾入組後，這位《壯志凌雲：獨行俠》型男與悉尼同為電影注入不少創作力量，導演指二人這部電影中可說是他的合作夥伴，從撰寫劇本到後期製作過程，他們都盡力讓電影盡善盡美。韋古克覺得：「觀眾想要看的是貼近現實、真實而又帶有電影感的電影——但最重要的是，要有趣。」

▲ 《真的狠愛你》

展現澳洲魅力

有見及此，導演在戲中加入一些「大銀幕浪漫時刻」，格倫憶述說：「來到悉尼歌劇院，看到悉尼穿上粉紅色的裙子，真是太漂亮了！風在吹動，我穿著燕尾服進場，跳出來，知道我要向她示愛。這是迄今為止，我經歷過的最浪漫的時刻。」

兩位主角也非常欣賞對方：「格倫『型英帥靚正』，絕對能當任何人的好友，演戲演出又非常專業。」斯威尼說：「他是你夢寐以求的男神所擁有的條件，也是『扮演』你的假男友的材料。」

▲ 《真的狠愛你》

鮑威爾又說，「悉尼已經證明了自己是實力派女演員，但要演Rom-Com女主角並不是一件容易的事。你代觀眾墜入愛河，也要顯現出角色的脆弱和誠實，讓電影變得真實。」

導演在澳洲悉尼拍攝過兩部電影——《比得兔》和《比得兔2：走佬日記》。「我和家人有點愛上了澳洲，所以，我希望《真的狠愛你》能成為我寫給悉尼的情書 ——世上最美麗、最熱情的地方之一。我很高興全世界觀眾能透過這電影看到悉尼。」

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