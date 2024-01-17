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飛常日誌丨吳大強吳偉豪父子同框拍劇　「一門四傑」隨性爹地支持自由發展

娛樂 18:38 2024/01/17

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吳大強父子檔拍劇。

由馬國明、蔡思貝和劉穎鏇主演的劇集《飛常日誌》近日播映中，當中吳大強（Bill哥哥）客串演失智症長者「福伯」，首次拍劇的吳大強獲監製大讚好戲外，他跟吳偉豪更同框演出。

吳大強的基因超強，三子吳偉豪追演員夢，吳大強另外三名兒子也各有成就和夢想，可謂「一門四傑」。

飛常日誌丨吳大強吳偉豪父子同框拍劇　「一門四傑」隨性爹地支持自由發展

尋晚一集有《中年好聲音》Bill哥哥客串。

演失智症病人夠神似

昨晚（1月16日）播出的第二集《飛常日誌》，劇情交代吳大強演的「福伯」欲搭飛機牡加拿大搵仔，原來他病情嚴重，不認得任職機場飛行區運作經理的兒子「勝祥」（徐榮飾），記錯兒子還在加拿大讀書，福伯對着勝祥說：「我應承咗個仔要睇佢戴四方帽，今日唔去就趕唔切。」

面對失智爸爸，勝祥壓抑傷感並和藹地說：「你個仔畢業咗好耐，我叫李勝祥，我係你個仔呀，阿爸」、「你唔記得我唔緊要，我會提你，不過你要記住去邊都要同我講聲呀。」場面感人。

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演戲新手獲監製讚賞

作為演戲初哥的Bill哥哥，演繹失智老人表現合格，更獲監製大讚記對白一流，大部份鏡頭近乎一Take過完成。

Bill哥哥受訪時坦言興奮又開心：「心情都會有啲緊張，因為拍劇我始終都係新手，又要講對白，表情又要做到足，係有啲難度。」

提到獲Andy大讚，Bill哥哥謙稱：「非常多謝監製對我嘅信任，Andy比較客氣啫，其實都有啲NG情況發生，同埋大家都好遷就我，個個都好有耐性，真係好多謝大家。」Bill哥哥還特別感謝「哎吔阿仔」徐榮：「佢都幫咗我好多，好希望有機會再做多次佢老竇！」

吳大強父子同框演出。

感激兒子幫忙帶入戲

Bill哥哥又預告在劇中將和真．兒子吳偉豪有對手戲：「同個仔拍劇感覺好特別，喺佢面前演戲感覺就踏實啲，就算我有咩做錯，佢都唔會畀面色我睇，我諗佢都唔敢嘅，同埋佢都幫咗我好多，好帶到我入戲。」

問到拍劇難忘事，Bill哥哥自爆連串蝦碌事件：「有次我好早去到現場，但見唔到其他拍劇同事，原來我去錯咗地方，大家其實喺正確嘅地方等緊我。」

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Bill哥哥續指，某次遺失禁區證險些報警收場，幸而吳偉豪想起事件來龍去脈。

同時，Bill哥哥說：「嗰次好失魂咁唔見咗張證，搵極都搵唔到，去到最後畀個仔搵到，原來張證跌咗去我隻襪入面，呢個真係千古奇聞，好彩最後都搵得番，冇影響到拍攝進度！」

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【東張西望】71歲吳大強自揭暈倒真相　Bill哥哥缺席演唱會綵排靜心休養

四名兒子各有所長

71歲的吳大強去年參加《中年好聲音》追音樂夢，其四名兒子各有成就，長子是香港消防處消防隊長，健碩又有型；二子則是飛機師，而四子仍於澳洲讀大學修讀藥劑課程，孻仔同樣顏值高，曾擔任兼職模特兒。

吳大強曾自言較為隨性，讓四名兒子自由發展，不過他教導兒子們要尊師重道。

學業方面，吳大強用心培育，三子吳偉豪畢業於港島中學，它是港島區的國際學校，全年學費達12萬多。

因為喜愛演戲，吳偉豪放棄升學，投考TVB藝員訓練班後當演員，他憑著處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「朱凌凌」一角而成功入屋，入行8年的他去年奪得「飛躍進步男藝員」獎項，當時吳偉豪說：「爸爸媽媽好鍾意睇成績，希望今次真係俾到成績佢哋睇！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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