飛常日誌丨 蔡思貝親回6千個負評　努力做好自己相信觀眾眼睛雪亮

▲ 蔡思貝有回應。

TVB正在熱播劇集《飛常日誌》，今日（1月17日）舉行宣傳活動，劇中主要演員馬國明、蔡思貝、高海寧等亦有現身。

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親回負評一事

談到近日TVB高層樂易玲開設了內地社交平台，上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照，留言：「在大家的幫助下，我終於開通。」當中有網民留言表達自己不喜歡哪個無綫藝人，有人提到蔡思貝，更叫樂小姐不要找對方演戲，吸引6千個人讚好。

對於此事，思貝接受傳媒訪問時直言有留意報道，並指並非首次發生的事，希望之後大家因其作品，見到她不同一面。

▲ 蔡思貝親回負評。（經濟日報圖片）

努力做好自己

問到是否因其緋聞太多的關係，以致內地網民不喜歡，思貝指可能吧，惟指相信觀眾有雪亮的眼睛，並指認識她為人的人，就會明白知道她是甚麼人。

談到有不喜歡她的人的一則留言多達逾6千人讚好，她大方回應表示「呢個世界多過六千人嘅。」她續指每一個工作也用心做，並會繼續做好自己。

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