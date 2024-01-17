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【試卷出錯】聖保祿中學教師按舊卷擬題交錯初版列印　連累全級中三重考化學

社會 19:28 2024/01/17

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傳統名校、位於跑馬地的聖保祿中學發生印錯化學科試卷事件。（資料圖片）

正值考試季，傳統名校、位於跑馬地的聖保祿中學發生印錯化學科試卷事件，連累中三級學生今日（17日）須重考該科。校方解釋事件屬教師疏忽，提交錯版試卷供校方列印，對此校方深表歉意，強調已重新審視出卷流程，避免同類事件再次發生。教育局亦已得悉事件，已促請學校調查及提交報告；局方又將審視學校調查結果，如發現有教職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

據報聖保祿中學日前發通告通知家長，稱發現有員工使用錯誤的電腦文件，導致印錯前年化學科考卷，為確保公平性，決定於今日全級重考，預料該級約有150人受影響。

聖保祿中學回覆傳媒查詢時指，本年中三級化學科考試後，校方接獲家長表示試卷與前年試卷相同，認為會造成不公平及影響中四選科，要求學校處理事件。經學校調查後，校方得悉涉事教師以兩年前的試卷檔案為出卷藍本，惟因疏忽而提交了只作初步修改的版本供校方列印。校方亦強調，一向會發還中三級化學科試卷予學生，故不會重用以往的試卷。

校方亦表示，為確保考核公平，決定安排全級重考，並透過通告通知家長及會見全體中三級學生解釋重考原因、安排。校方對此深表歉意，稱今次屬個別事件，並已重新審視出卷流程，避免同類事件再次發生。

教育局亦回覆本報指，已獲悉事件，並得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長，並已促請學校展開調查及提交相關報告，又會提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下舉行，亦須與家長及學生保持良好溝通。

局方又指，會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現有教師或職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

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記者：梁凱婷

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