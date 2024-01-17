  • 20°C
香港時間 : 2024117日 (週三) 19:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

叱咤雙料歌后丨陳蕾奪獎後開紅館個唱雙喜臨門　豹哥自揭靠做「織女」減壓

娛樂 19:14 2024/01/17

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

叱咤雙料歌后陳蕾現身時代廣場。

「叱咤樂壇女歌手金獎」得主、「我最喜愛女歌手」得主「豹哥」陳蕾，今日（1月17日）現身時代廣場，也是陳蕾成為「叱咤雙料歌后」雙料歌后」首度出席公開活動。

她先到暗藏幸福密碼的9米長「新春花蕾隧道」、步步高「聲」花蕾鼓打卡，更大力敲打花蕾鼓，寓意自己在龍年打響頭炮，3月舉行的紅館有好成績。

叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后

陳蕾

陳蕾盼好歌連通世界
 
陳蕾說：「很高興能夠在元旦日的《叱咤樂壇頒獎禮》中獲獎，這些獎項成為了我很大的推動力，為3月的紅館個唱開個靚頭。同時亦為我想達成的目標邁出了一大步，希望新一年『歌運享通』有更多機會參加海外音樂節宣揚廣東歌，將好歌連通世界。最重要當然是大家都身心健康，這樣才能行運一條龍呢！」
 
其後陳蕾移師到「千姿百態瑰寶花道」，看到花道上飾有自家創作的新春賀年編織圖案，令這位「織女」大呼感動：「今次看到自己設計的新春賀年編織圖案，變成巨型的賀年裝置藝術，大家更可以在『織女世界』看到我為此企劃親手編織的時尚單品，恍如看著自己的BB出生及長大一樣，真的相當感動，感謝時代廣場讓我有機會向大眾展示我的編織作品。」

同時，對於部份自家「織物」將作慈善拍賣，陳蕾大讚意義非凡，可趁新年伊始便將愛心傳播開去，幫助社會上有需要人士。

陳蕾

做織女平靜思緒

對於手作編織之美，豹哥有此睇法說：「手作編織的美在於其原創和獨特性，今次我大膽嘗試不同顏色及織法的配搭，創作出充滿生氣的繽紛設計，希望為大家帶來別開生面的新春祝福。」

她續指：「而且在編織小物時，能夠放鬆心情，正如我即將首度登上紅館開騷，壓力的確不少，做『織女』的確能平靜思緒，紓緩不少壓力，所以也將這個方法推介給不少歌手朋友。若果大家在新一年想追求心靈健康，學習編織也是一個好方法，跟我一起做『織女』吧！」
 
此外，陳蕾還親自設計針織利是袋，她說：「去年的努力得到大家的肯定，今年當然要用這套『夠蕾』的利是封套裝大派開工利是，我承諾會加碼慰勞工作團隊，祝願大家在龍年賺到盤滿缽滿！」

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
19:12 2023/12/12
創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
23:17 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
【全民造星V】陳蕾「升呢」成選秀節目導師　豹哥為追音樂夢窮至冇錢交租
16:44 2023/05/16
【全民造星V】陳蕾「升呢」成選秀節目導師　豹哥為追音樂夢窮至冇錢交租

你可能感興趣

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
19:12 2023/12/12
創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
23:17 2024/01/01
叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后
【全民造星V】陳蕾「升呢」成選秀節目導師　豹哥為追音樂夢窮至冇錢交租
16:44 2023/05/16
【全民造星V】陳蕾「升呢」成選秀節目導師　豹哥為追音樂夢窮至冇錢交租
陳蕾 時代廣場 叱咤樂壇流行榜 歌手 正能量 農曆新年

最高瀏覽

猝死危機｜46歲麻醉科醫生猝亡　同事爆料疑染一病毒：可能與感冒有關
猝死危機｜46歲麻醉科醫生猝亡　同事爆料疑染一病毒：可能與感冒有關