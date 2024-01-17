叱咤雙料歌后丨陳蕾奪獎後開紅館個唱雙喜臨門　豹哥自揭靠做「織女」減壓

▲ 叱咤雙料歌后陳蕾現身時代廣場。

「叱咤樂壇女歌手金獎」得主、「我最喜愛女歌手」得主「豹哥」陳蕾，今日（1月17日）現身時代廣場，也是陳蕾成為「叱咤雙料歌后」雙料歌后」首度出席公開活動。

她先到暗藏幸福密碼的9米長「新春花蕾隧道」、步步高「聲」花蕾鼓打卡，更大力敲打花蕾鼓，寓意自己在龍年打響頭炮，3月舉行的紅館有好成績。

叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」 豹哥由廣州到香港追夢成歌后

▲ 陳蕾

陳蕾盼好歌連通世界



陳蕾說：「很高興能夠在元旦日的《叱咤樂壇頒獎禮》中獲獎，這些獎項成為了我很大的推動力，為3月的紅館個唱開個靚頭。同時亦為我想達成的目標邁出了一大步，希望新一年『歌運享通』有更多機會參加海外音樂節宣揚廣東歌，將好歌連通世界。最重要當然是大家都身心健康，這樣才能行運一條龍呢！」



其後陳蕾移師到「千姿百態瑰寶花道」，看到花道上飾有自家創作的新春賀年編織圖案，令這位「織女」大呼感動：「今次看到自己設計的新春賀年編織圖案，變成巨型的賀年裝置藝術，大家更可以在『織女世界』看到我為此企劃親手編織的時尚單品，恍如看著自己的BB出生及長大一樣，真的相當感動，感謝時代廣場讓我有機會向大眾展示我的編織作品。」

同時，對於部份自家「織物」將作慈善拍賣，陳蕾大讚意義非凡，可趁新年伊始便將愛心傳播開去，幫助社會上有需要人士。

▲ 陳蕾

做織女平靜思緒

對於手作編織之美，豹哥有此睇法說：「手作編織的美在於其原創和獨特性，今次我大膽嘗試不同顏色及織法的配搭，創作出充滿生氣的繽紛設計，希望為大家帶來別開生面的新春祝福。」

她續指：「而且在編織小物時，能夠放鬆心情，正如我即將首度登上紅館開騷，壓力的確不少，做『織女』的確能平靜思緒，紓緩不少壓力，所以也將這個方法推介給不少歌手朋友。若果大家在新一年想追求心靈健康，學習編織也是一個好方法，跟我一起做『織女』吧！」



此外，陳蕾還親自設計針織利是袋，她說：「去年的努力得到大家的肯定，今年當然要用這套『夠蕾』的利是封套裝大派開工利是，我承諾會加碼慰勞工作團隊，祝願大家在龍年賺到盤滿缽滿！」

最新影片推介：趙希洛專訪