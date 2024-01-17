【香港旅遊】內地過夜客比率較疫前升6百分點　整體內地訪客人次復甦近6成

▲ 內地過夜訪客比率較疫前升，整體內地客人次回復近6成水平。（黃建輝攝）

本港旅遊業復甦進度仍未回復疫情前，業界普遍歸咎於長途航班未復常，加上旅客的旅遊模式轉為深度遊，令內地及歐美過夜客減少，以致本地業界未復常。不過旅發局統計數字顯示，2023年全年過夜訪客佔整體旅客5成，較2017年及18年全年平均比率增加4個百分點；當中2023年內地過夜客佔比四成六，較2017年及18年全年的平均比率，增加6個百分點。

旅發局回覆本網查詢時表示，2017及18年平均全年約6,181萬人次旅客，而2023全年錄得3,400萬，回復至疫情前55%水平。至於2023年全年共有2,680萬人次內地居民訪港，與2017及18年平均全年4,774萬人次相比，恢復56%。代表自去年2月本港恢復跨境旅遊後，整體旅客的復甦步伐與內地旅客相若。

針對過夜旅客方面，2023年全年整體過夜客約1,700萬人次，佔整體旅客的5成；而2017及18年全年平均整體過夜旅客約2,857萬人次, 佔同期整體旅客的46%。即2023全年整體過夜客的比率，較2017及18年全年平均比率，增加6個百分點；而2023全年整體過夜客量，回復至疫情前近60%水平。

細分內地過夜旅客，2023年錄得1232.8萬人次，佔整體內地客的46%；2017及18年全年平均內地過夜客約1,921萬人次，佔整體內地客4成。換言之，去年內地過夜旅客比例較2017及18年全年平均比率，增加6個百分點；內地過夜旅客數量回復至疫情前的64%。

而非內地過夜比例則維持不變，兩段時期非內地過夜比例，同樣佔整體非內地客數量的66% 。

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記者：陳麗娜