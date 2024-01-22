【安老服務】設復康及醫療中心　同時服務區內居民

▲ 復康中心供安老院、長者屋以及區內長者使用。(王韻青攝)

豐頤居除了設有安老院舍外，亦於地下樓層設有復康及醫療中心，同時服務大廈的居民、以及鄰近社區的長者。負責營運的陳碩暉表示，未來除了提供安老服務外，亦希望拓展地區的基層醫療服務，為未需要入住的長者，提供創新服務，例如「長者會所」，跳出以往福利服務的框框。

豐頤居地下分別設有復康中心及醫療中心。當中復康中心開業至今大約半年，約照顧23名長者，每一星期有約10個人使用服務。中心配備智能體檢站、水力按摩床、以及訓練長者認知能力的智能互動投影系統。豐頤居安老院舍的長者如需使用服務，可以與職員聯絡，費用可由「院舍券」資助；如需要其他額外服務例如物理治療師，亦可以透過自費形式選擇。復康中心同時是社署「長者社區照顧券」的服務單位，區內長者均可以使用，服務收費按細項而定；至於醫療中心則設有家庭醫生、以及身體檢查的服務。

營運機構表示，目前大部分使用服務的長者，均是鄰近屋苑例如家維邨的長者，另外亦有部分是豐頤居的住戶。負責人表示，有長者較早前未入住豐頤居後使用服務，後來搬至豐頤居後亦繼續使用服務。機構期望，未來可以服務可以擴大基層醫療網絡及配套，至九龍城區居家安老的客群，並提出創新的居家安老方案，包括醫療服務、以及優質的長者會所。

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記者：陳展棋