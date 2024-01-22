  • 19°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 00:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安老服務】設復康及醫療中心　同時服務區內居民

社會 00:00 2024/01/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

復康中心供安老院、長者屋以及區內長者使用。(王韻青攝)

豐頤居除了設有安老院舍外，亦於地下樓層設有復康及醫療中心，同時服務大廈的居民、以及鄰近社區的長者。負責營運的陳碩暉表示，未來除了提供安老服務外，亦希望拓展地區的基層醫療服務，為未需要入住的長者，提供創新服務，例如「長者會所」，跳出以往福利服務的框框。

豐頤居地下分別設有復康中心及醫療中心。當中復康中心開業至今大約半年，約照顧23名長者，每一星期有約10個人使用服務。中心配備智能體檢站、水力按摩床、以及訓練長者認知能力的智能互動投影系統。豐頤居安老院舍的長者如需使用服務，可以與職員聯絡，費用可由「院舍券」資助；如需要其他額外服務例如物理治療師，亦可以透過自費形式選擇。復康中心同時是社署「長者社區照顧券」的服務單位，區內長者均可以使用，服務收費按細項而定；至於醫療中心則設有家庭醫生、以及身體檢查的服務。

營運機構表示，目前大部分使用服務的長者，均是鄰近屋苑例如家維邨的長者，另外亦有部分是豐頤居的住戶。負責人表示，有長者較早前未入住豐頤居後使用服務，後來搬至豐頤居後亦繼續使用服務。機構期望，未來可以服務可以擴大基層醫療網絡及配套，至九龍城區居家安老的客群，並提出創新的居家安老方案，包括醫療服務、以及優質的長者會所。

點擊圖片放大
+3
+2

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋

 

 

服務 九龍城 九龍城區 復康 治療 醫生 物理治療 家維邨 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）