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【港大醫學院】增潤學年計劃　374名醫科生取得額外學位

社會 07:00 2024/01/18

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劉澤星表示，增潤學年計劃發展成功。(林宇翔攝)

港大醫學院於5年前推出本科生的增潤學年計劃，三年級生根據興趣和志向，自行策劃學習活動，包括服務、人道救援工作、研究實習和增插課程。港大醫學院表示，過去5年共有571名學生修讀一年制增插課程，其中374人取得學位，當中213人取得項士學位。

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港大醫學院院長劉澤星表示，學生未讀完港大學士學位，則可以取得海外學府的學位，顯示世界學府對港大學生的認可，認為計劃成功。他表示，有同學自行申請到菲律賓西太平洋世界衛生組織的總部，可以令學生的眼光更廣闊。他亦表示，有不少學生於增潤學年中完成數篇甚至二十篇的論文，認為成功令人鼓舞。至於為尖子提供的傑出醫科學人計劃，至今有60名學生參加，於學習中修讀生物醫學、醫學研究碩士、以及臨床課程，並有機會成為臨床助理教授。

至於教育局近年推出的學校推薦直接錄取計劃，港大醫學院表示至今有約21名學生經計劃入讀。劉澤星表示，入學面試未必能全部了解學生，因此計劃提供招生新方法，他指入讀學生的質素不錯，下一個學年會繼續循這個途徑招生。

他表示，未來的科研方向集中於流行病預防、以快速應對疫情，亦希望大力發展腦神經學、癌症、以及尖端的細胞及基因治療。另外，隨著人口老化，基層醫療亦是必需要做，包括如何運作地區康健中心的發展等。他表示，以往港大醫學院做得很好的專科，例如肝病治療，亦會繼續推進發展。

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記者：陳展棋 

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