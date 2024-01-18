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【急症室加價】劉澤星：醫療體系需一直隨著需求演化　需發展基層醫療

社會 07:00 2024/01/18

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劉澤星表示，本港醫療體系需要不斷演變。(林宇翔攝)

港府正檢討公營醫療服務收費，當中於急症室方面，醫務衞生局局長盧寵茂表示希望日後收費模式是「可加可減」，危殆及危急病人收費可低於現水平，次緊急及非緊急病人收費則可提升至貼近家庭醫生水平。

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港大醫學院院長劉澤星表示，醫療的改革非只是某個階段的動作，而是一直演化，並需視乎社會的需求。他表示，急症室的問題顯示醫療體系可以有地方再做好，他表示，基層醫療發展十分重要，「未有病之前要減低有病的機會、有病的時候係好輕的時候，避免有機會變差」，才可善用醫療資源。

另外，外界一直憧憬，港大醫學院及深圳醫院，可以成為數據過河落實後，跨境進行臨床研究的其中一個試點。劉澤星表示，數據過河非一個院校可以推展，需社會各階層人士知道數據分享的重要性。他表示，新冠疫情顯示數據分享對醫療發展的作用，希望日後北部都會區可以發揮作用。

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記者：陳展棋 

 

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