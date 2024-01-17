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【食物安全】3款「桂格燕麥方脆」或受沙門氏菌污染　食安中心籲不要食用

社會 23:14 2024/01/17

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3款「桂格燕麥方脆」或受沙門氏菌污染。（桂格香港fb圖片）

食安中心今日（17日）呼籲市民不要食用3款進口穀類產品「桂格燕麥方脆」，因為有關產品可能受致病菌沙門氏菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：桂格燕麥方脆—蜜糖果仁味、桂格燕麥方脆—肉桂味、桂格燕麥方脆—原味

品牌：桂格

淨重：14.5安士

來源地：美國

此日期前最佳：2024年1月11日至10月1日

進口商：百事飲料（香港）有限公司

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中心發言人說，中心早前透過食物事故監測系統，得悉美國食物及藥物管理局發出通告，指上述產品可能受致病菌沙門氏菌污染。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響的有關產品。

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線22365480，查詢上述產品的回收事宜。

中心發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：梁薾心

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