【搶劫案】元朗男子遭3漢刀棍襲擊搶走10萬財物　警拘29歲幕後主使

▲ 元朗男子遭3漢刀棍襲擊搶走10萬財物，警拘29歲幕後主使。（資料圖片）

元朗發生搶劫案。警方昨日（17日）凌晨接獲一名女子報案，指其男友在元朗日新街近青山公路—元朗段懷疑被3名非華裔男子以刀及木棍襲擊，他們其後登上一輛私家車往阜財街方向逃去。被襲男子其後發現其一個約值1萬元的手袋懷疑被劫去，內有約9萬元現金。

警員接報到場，經初步調查，案件列行劫，交由元朗警區反三合會行動組第二隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝3名涉案非華裔男子，當中有1人持刀，另外2人持木棍。



被襲30歲男子頭、手及背部受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

元朗警區反三合會行動組第二隊經深入調查後，昨日（17日）於元朗區拘捕一名29歲姓洪本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體實際傷害」、「盜竊」及「行使虛假文書」。

調查顯示，他涉嫌指使3名涉案男子在1月17日凌晨於元朗區日新街襲擊事主，他們其後登上一輛懷疑套有假牌的私家車逃去。被捕人現正被扣留調查。警方調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

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記者：黃穎津