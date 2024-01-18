校園直擊丨慈航學校與畢業生定「十年之約」　構建有温度的Happy School

▲ 慈航學校安排畢業班同學寫一封親筆信「給十年後的我」，並和他們約定，十年後再回母校打開時間囊。(有關學校提供)

接觸學校多年，到底什麼是Happy School？少功課少考試少測驗？課外活動夠精彩？還是老師的課堂具趣味及吸引？個人認為，這都是快樂兩個字，一點一滴，而更重要的是關係。人生不是一座孤島，在失落的時候，知道自己有人重視、有人陪伴…… 那就像是一張安全網，面對逆境的態度可以很不同。

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今次介紹這間位於沙田區的慈航學校，多年來都十分重視經營師生關係，就如訪校當日，我只不過和校長傾談了五分鐘，就已經有學生敲門，想到校長室玩桌上遊戲。原來校長特意擺放桌上遊戲在校長室，利用這些小教具「利誘」學生前來，一邊玩遊戲一邊與校長閒話家常，由此建立關係。

三年疫情期間學校反覆停課，學生的學術表現落後了，生理和心理健康也好不了多少，重擔落到學校裡，樣樣都說要急起直追，對此慈航學校的校長楊冬梅回應：「小學是小朋友社交和身心發展的黃金期，一定要先處理好，小學課程不會太深，我有信心追回來。」於是今年初全面復課後，校方決定調整時間表，將所有學術科目安排在上午完成，下午則留作進行多元智能活動，包括用桌上遊戲訓練學生的情緒商數和社交技巧；還有體適能遊戲幫助部分學生「減磅」，重拾健康體魄。

關係不一定要靠物質來建立，楊校長心目中的快樂校園，是「要設計一些事情，讓師生一起盼望，一起籌備，一起體驗」，製造開心集體回憶。例如，學校今年增設了每月一次的「無功課日」，每個月只得一天，聽起來好像微不足道，但楊校長相當「識玩」，每個月會請全體同學一人一票，選出下個月在哪天進行無功課日。於是，全校小朋友投票當日興奮一輪，公佈投票結果時又興奮一輪…… 那種集體期待的心情，讓快樂的感覺倍增。

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楊校長又提到，學校專為每年小六畢業生設立「時間囊」，十年前她接棒成為慈航學校的校長後，每年會安排畢業班同學寫一封親筆信「給十年後的我」，鼓勵他們為未來定立目標，並和他們約定，十年後再回母校打開時間囊。在時間囊內，學校還給每位畢業生準備了「神秘禮物」，就是在信內夾附了他們小學時期的作文、照片或影片等，留住他們的小學時光…… 有一間學校願意為畢業生付出這麼多心思，聽著已經覺得非常感動，這就是有人記掛、有人重視自己的意思。

問楊校長，覺得有多少同學會回來實踐十年之約？楊校長信心滿滿：「我有信心九成學生會回來！」這個十年之約還剩三年，我也對此充滿期待。

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