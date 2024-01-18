校園直擊丨梁潔華小學未來三年作「功課轉型」　引入更多「有效益的課業」

▲ 學校先由長假期開始進行試驗，引入更多元化的功課內容，例如語文科的功課則為寫一封信，表達對家人和生活的感恩之心等。(有關學校提供)

在四面八方呼籲要為學生減壓的氣氛下，身邊有記者朋友表示，想統計香港小朋友每天功課量，看看功課是否壓垮學生的根源。統計功課這回事，其實有校長老友已經做了好幾年，更將「優質課業」訂為未來三年的學校發展計劃，準備開展一個更深刻、更廣闊的「功課轉型」。

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記者朋友話想知道不同年級的小學生，每日大約做多少樣功課，我就忍不住「職業病發」，變回當年教育組長的身份，問他們：這個量化統計意義有多大？在學校完成的計不計？無須抄寫的功課又計不計？又以改正為例，有些學校要求學生錯字改正三次，有些只要改正一次，咁又點計？



就如今次介紹這間位於將軍澳區的順德聯誼總會梁潔華小學，是地區學界羽毛球班霸，由創校開始，已經安排學生發展一生一體藝。學術方面，每天也會安排導修堂，讓學生儘量在校內完成功課。校長尹少琴解釋學校「統計功課」傳統的由來：「因為想鼓勵學生認真對待導修堂，所以落堂前老師會檢查，學生還有多少樣功課要帶回家，既然老師每天都會問，我們就決定每個月做一個小統計。」結果發現，其實超過一半同學，都可以在學校完成全部功課，其餘同學大部分都只需要帶一至兩樣功課回家，長期要帶三樣或以上功課回家的，校方視之為不理想，由老師再作跟進。

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這個執行多年的功課統計，也意外發現不少香港家庭的「功課生態」，例如香港課後補習和託管文化盛行，有家長就會要求校方，把功課留待放學後帶到補習社完成。學校收集到的功課數據，資料也非常透明，會放在學校網頁，供家長參考。



統計功課量只是開始，學校未來更將「功課轉型」定為未來三年的首要任務，希望引入更多「有效益的課業」。什麼是有效益的課業？尹校長這樣定位：「就是可以幫助學生真正吸收知識的功課。操練式的功課，學生視為任務去完成，做完之後，卻將所學的知識忘記得一乾二淨，這樣意義不大。」這種功課轉型 ，相當考驗老師課程設計的功力，所以學校也會循序漸進，先由長假期開始進行試驗，引入更多元化的功課內容，例如請學生拍片紀錄自己在假期間做運動的習慣，語文科的功課則為寫一封信，表達對家人和生活的感恩之心等。



老師教完書，給學生安排功課，以鞏固學生的課堂知識，並了解學生的吸收程度，其實又何罪之有？如果可以為功課平反，我會說功課本身是無辜的，功課做多少、做什麼、何時做，才是教育界要認真鑽研的問題。

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