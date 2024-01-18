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MIRROR演唱會丨Edan透露拉傷頸　即搵醫護團隊治理：電療兼放血

娛樂 10:02 2024/01/18

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Edan要小心保重。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》一連16場演唱會於本月15日至2月3日在亞博舉行。

MIRROR演唱會丨邱傲然為演唱會執導短片　邱傲然領MIRROR隊友Chok爆演出

透露弄傷

昨晚（17日）第三場，Edan（呂爵安）在社交網透露拉傷頸，並指個頭向上郁會卡住，故立即找醫護團隊治理：「實不相瞞尋日第二場Opening跳到一半條頸突然閃咗一下，一落台立即嗌救命:奶嘢啦 我好似扭親條頸，個頭向上郁會卡住。Medical team即刻過嚟check下發現真係拉傷咗，所以我琴日同今日嘅show其實都抬唔起頭做人。」

Edan指弄傷頸。

情況有改善 努力做好個Show

Edan指幸好醫護團隊在Show前與Show後不斷幫他按摩﹑電療﹑放血又超聲波，才令情況改善，並嘗試人生第一次刮痧：「個畫面都幾壯觀，希望消得切，不過真係即刻好咗好多！仲有13場，大家都要保重身子！」

最後他指雖然每場做完很像「散晒」，但大家會繼續用100%努力做好個表演：「因為表演畀你哋睇係我哋最幸福嘅事，一見到你哋啲energy就忍唔住爆哂出嚟，等我哋唞返一日，返嚟繼續爆‼️」

見Edan刮到成條頸都紅晒，一班「爵屎」叫他要好好保重，又留言「辛苦啦🥺俾盡100%之餘都要照顧好自己💪🏻唞一唞19號再爆過」！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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