已故樂壇天后丨李玟離世首個生日紀念日　母親宣布一個重大決定

▲ 大家永遠懷念CoCo。

已故樂壇天后李玟（CoCo）昨日（17日）是其離世後首個生日紀念日，其歌迷從世界各地聚集到武漢為CoCo準備生日會，並邀請了CoCo的家人參加。

大批歌迷帶同鮮花和禮物來到了石門峰紀念公園李玟紀念園，鮮花布滿了整個紀念園，形成一片花海。

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CoCo家人與粉絲齊齊紀念

直到下午紀念生日會正式開始，86歲高齡的CoCo母親在兩位女兒陪同下，並代CoCo主持切蛋糕儀式，一班歌迷準備了才藝表演，大家以歡笑聲紀念CoCo。

二家姐李思林亦即場獻唱甄妮的歌曲《奮鬥》，以歌詞訴心聲，鼓勵一眾思念CoCo的歌迷。

▲ 李玟家人亦有出席紀念CoCo生日會。

延續CoCo的愛勇敢生活下去

李思林亦代家人表示：「2023年對於我們全家，對於全世界所有愛CoCo的歌迷朋友來說都是艱難的一年，2024年1月17日，這是CoCo離開我們的第一個生日，世界各地的歌迷都來到這裏為她祝福，我們全家都感到無比的感恩和感謝。」

她又指希望大家記住CoCo留下的愛，帶着她的愛和正能量努力地生活下去，並望世人不要忘記CoCo：「CoCo走後，媽媽經常跟我們姐妹說，媽媽自覺年時已高，而我和大姐年齡也不小了，希望未來可以由歌迷還有歌迷的孩子，把CoCo的故事講下去，讓世人不要忘記她。看着大家從十幾歲變成現在社會的棟樑，你們就像我們的家人一樣，希望大家繼續團結起來，努力延續CoCo的善良、溫暖和正能量，她在天堂一定會很感恩歌迷們。」

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成立平台

在活動上，CoCo媽媽亦宣布成立李玟全球歌迷會官方資訊平台，之後可統一發布紀念活動資訊。

至於來自各地的歌迷代表稱雖然CoCo不在了，但他們會繼續團結在一起，一起紀念CoCo，一起以CoCo的名義延續愛，一起做有意義的活動，讓更多人感受到CoCo的溫暖。

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