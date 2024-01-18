功課噩夢丨2孩媽媽教女兒做功課太勞氣　情緒激動突爆血管中風入院

▲ 2孩媽媽教女兒做功課太勞氣，情緒激動突爆血管中風入院。

家長教小朋友做功課，少不免會勞氣。內地一名老師兼2孩媽媽，在家中輔導女兒做功課時，情緒過於激動，突感到頭痛欲裂，求醫後被診斷為出血性中風，即俗稱「爆血管」。

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據《澎湃新聞》報道，事主董女士是一名老師，亦育有2個孩子，一個正就讀初中，另一個讀小學二年級。臨近期末考試，事主在學校的工作量增加，同時又對2個孩子的學業緊張。日前她輔導8歲女兒做功課期間，一時情緒激動，隨後感到頭痛欲裂，並出現噁心、乾嘔的症狀，休息過後沒有好轉，唯有到醫院檢查。

經過腦部電腦掃描後，醫生發現董女士顱內蛛網膜下腔出血，所幸進一步檢查後未見血管異常。醫生解釋，蛛網膜下腔出血是指顱內血管破裂，血液流入蛛網膜下腔，是腦中風的一種。

醫生續指，董女士情緒過於激動，是誘發蛛網膜下腔出血的原因之一，她留醫8日接受治療後，目前已經出院。醫生提醒她保持心情平和，切勿激動，同時要注意休息。

爸媽陪子女做功課必睇4大技巧

子女做功課拖拖拉拉，父母的確很費心。註冊社工文正康（Chris Sir）曾接受TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》訪問，分享如何培養子女做功課的自律感。

Chris Sir建議父母首先同子女強調「做功課是你的責任」，爸爸媽媽只是在旁邊協助及提點，「將責任交回給小朋友，令小朋友知道他需要做功課，功課是他們自己的事情」。

其次，安靜的環境對於孩子做功課，也極度重要。Chris Sir表示，家長要幫助子女打造專心溫習角，即是安排他們定時、定點在同一個位置溫習，桌面上不要放置玩具，家人也不會看電視，以免影響子女的做功課的情緒。

此外，家長還可以協助他們去預備收納箱，收納箱裏面要預備好足夠的文具，避免他們做功課的時候悶悶地會走去玩。

最重要的是，情緒對學習都好重要，如果小朋友放學回家後覺得很累，家長不要要求立即去做功課，可以讓子女先飲水，去洗手間，甚至可以做呼吸練習，讓情緒先安靜下來，「我們不妨可給予留白的時間，做孩子想做的事，等他們休息下，效果反而更理想」。

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責任編輯：王明芳