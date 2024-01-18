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意外墮地︱4歲童巴士站墮地沒傷1.5小時後突吐血急開腦　母：恐要做第2次手術

兒童健康 11:02 2024/01/18

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一名4歲男童早前在巴士站墮地沒有外傷，惟1.5小時後突吐血急需做開腦手術。

【港媽/網絡熱話/兒童健康/小紅書】一名港媽在小紅書中發長文，講述兒子在葵涌石籬邨等巴士期間，意外墮地受傷，港媽表示當時兒子不哭不鬧也沒有明顯外傷，不過人顯得沒有精神，港媽遂報警求助，救護車到達瑪嘉烈醫院急症室後，在距離墮地約1.5小時小童突然吐血，被安排照CT（電腦斷層掃描）後轉入深切治療部（ICU），並進行緊急開腦手術，港媽表示第一次感覺離死亡那麼近，並已經做了壞的打算，2個多小時的手術幸好順利，不過腦部還殘留一些淤血，恐要做第二次手術。

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港媽在小紅書發文，詳列事件的經過，她以「第一次感覺離死亡那麼近，好怕失去你」為題，表示去年12月20日，本來開開心心準備過聖誕節，但一場意外令她們措手不及，她自責沒有牽好4歲兒子的手，在巴士站等車期間，兒子就從損毀的欄杆墮地，欄杆與地面距離1.1米，兒子後腦著地，當時他沒有明顯外傷，一名好心男抱起兒子，當時兒子臉青嘴唇白不哭不鬧，只表示頭痛、頭暈好想睡覺。港媽馬上報警求助，送入瑪嘉烈醫院急症室。

港媽表示意外發生在3:30pm，至3:50pm救護車到場，期間有警察過來詢問，4:30pm才開車去醫院，被分為次緊急，5:05pm兒子開始出現嘔吐及沒精神，嘔吐物出現血絲，港媽抱起兒子去找醫生，就在瞬間中出現吐血及流鼻血，不過急診室人太多，醫生沒有優先看他，然後6:50pm上病房，也出現吐血情況，醫生立刻照CT（電腦斷層掃描）後轉入ICU，而此時兒子開始失去意識，報告出來，證實腦出血腦骨折、耳朵也骨折、要緊急做開腦手術。

4歲男童意外從這個損毀欄杆墮地受傷。

進行緊急開腦手術

10:40pm兒子進入手術室，2個多小時的手術成功，港媽表示，「看著你身上插著好多管，頭部有一道很長的傷口，耳朵也出血，真的太可憐了」。手術後他再照CT，腦部還殘留一些淤血，醫生表示看看它會不會自己消化，萬一不能還要做第二次手術。

有網友就留言指，「救護車3時50分已經到場，為什麼還在現場耗40分鐘才開車往醫院？」港媽就回覆指當時兒子看上去不嚴重，而自己第一次Call白車什麼都不懂。

港媽在留言區更新表示兒子已經出院，再次感謝大家的關心，照了CT終於沒有淤血，不過右手及右腳沒力，已經排期做物理治療，相信很快會好。

警方回覆本網記者稱上月20日下午3時44分，接獲一名女子報案，指其4歲兒子，從葵涌石籬邨巴士站一個損壞的欄杆跌下受傷，該4歲童送院時清醒，事件列有人受傷處理。

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記者︰陳麗薇

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