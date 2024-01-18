網絡熱話｜媽寶港男月入2萬與家人住居屋　內地富家女友：沒房沒車能嫁嗎？

▲ 內地富家女嫌棄香港男朋友家庭條件及賺錢能力均不符合理想。

樓價高企令上車困難，「有樓在手」是不少人的擇偶條件。一名內地來港工作的女生近日在網上表示，稱結交的香港男友沒車、沒樓、人工低，令到家境富裕的她糾結應否與對方繼續走下去，求詢眾網友問，「男朋友沒房沒車能嫁嗎？」。

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樓主在小紅書以「香港男朋友住居屋，沒有自己房車，還繼續處嗎」為題發文。她自稱是內地來港工作的，家中生活條件較優厚，「自己家鄉屬於內地三線城市，父母工作收入可觀，自己家在市區是兩層的樓房。」此外，其父母除了為樓主支付30萬的留學費，在當地也有送車和樓給女兒，所以樓主過著「不憂柴、米」的生活。

早前，樓主透過交友軟件認識了一名港男，她指兩人拍拖了近兩個月的時間，感覺良好。但是，她認為對方的家庭條件及賺錢能力均不符合理想。

首先，港男與父母同住居屋，暫時沒有能力搬出去，雖然對方打算自己申請居屋，但仍在儲錢階段；第二，港男月入只有二萬，所以樓主對於買樓的前景也有點「灰」地稱，

不知道要等多久。私人屋苑他肯定買不起。

性格方面，樓主直認男友性格溫柔、易相處，但同時也是一名「媽寶男」，

很聽自己媽的話，在他媽媽面前沒啥主見。

另外，由於要慳錢的關係，樓主指對方比較「孤寒」，

日常的零食飲料能不買就不買，也不喜歡買新衣服新褲子。

以上種種令樓主對兩人的將來抱不樂觀態度，

感覺（與）沒房沒車的男生在一起，未來會很辛苦。

所以，樓主也直接點名想徵詢香港人的意見，應不應該繼續與對方繼續拍拖。

對於樓主的顧慮，引到不少香港人留言。有人認為愛情是需要雙方面的付出，「點解一定要男方買車買樓？點解唔可以雙方一齊付出？」

有不少人則建議樓主早些另選對象更好，「分手吧，你勉強自己同佢一齊，但佢又做唔到你要求，只係兩個痛苦」、「兩萬收入對於一個家庭真係少，不過如果條仔唔符合你理想，早D飛佢吧，對大家都好。佢又可以搵個同佢食麥記嘅女仔，你又可以搵個養得起你嘅有錢仔。」

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責任編輯︰王明芳