鲁豫有约丨梁洛施首談跟李澤楷關係　親揭分手原因：他太受女人歡迎

▲ 梁洛施罕談李澤楷。

去年全面復出演藝圈的梁洛施（Isabella），於2009年為富豪李澤楷誕下大仔李長治，當年哄動一時，翌年再誕下孖仔，惟兩人於2011年宣佈分手，三名兒子由他倆共同撫養。

早前梁洛施作客鲁豫主持的節目《鲁豫有约》，席間大談其心路歷程，更首度談及跟李澤楷分手的原因！

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▲ 梁洛施接受《鲁豫有约》訪問。（取自微博）

梁洛施：就是很愛很愛他

訪談中，梁洛施細訴人生的三個階段，當中鲁豫問到2008年是否遇上一生最愛，她直心認不諱，當年她邂逅了富豪李澤楷。

梁洛施坦言年輕時是「戀愛腦」，更說跟李澤楷一起充滿安全感，她直言：「就是很愛很愛他。」

雖然母親曾經作出勸籲，外界亦有很多聲音，不過梁洛施沒理會，她說：「是，他很富有，但我真的沒想太多，愛他就是愛他，就是這麼簡單，但外面聲音很複雜。」

她謂沒有後悔戀上李澤楷，梁洛施說：「因為我知道我一旦選擇了，我就繼續走。再選一次我還是這樣選，我是很渴望有自己的家庭。」

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跟李澤楷關係良好

響往家庭生活的梁洛施被問到有否想過結婚，梁洛施自揭跟李澤楷分手的原因，她說：「那時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣。」

說到現今跟李澤楷的關係，梁洛施即說：「挺好的，就是父母關係，相處得好好。」

不過她承認跟李澤楷分手後，要花幾年時間走出情傷，梁洛施：「我真的花了很長時間走出來，認清自己。」直至2018年由加拿大回港後，她才算回到狀態。

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自在幸福的「再出發」

梁洛施於微博轉載《魯豫有約》的訪問內容，當中寫道：「當經歷過一切，你還有足夠的時間、精力和美好的容顏去面對它；這就是最完美的一個，再出發的時間節點……」、「那個當年的『伊莎貝拉』，和這個現在準備好的梁洛施……自在幸福的『再出發』！」

重新出發的梁洛施去年表示全面復出，於新戲《爆烈點》中有不少動作場面，另外她更出席品牌活動。

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