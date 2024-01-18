垃圾徵費丨市民趕執屋「斷捨離」無從入手　收納達人教5大分類從呢方面開始

▲ 垃圾徵費在即市民趕執屋，收納達人阿橙教「斷捨離」先設5大分類篩選名單。

【垃圾徵費/垃圾袋徵費/回收/斷捨離/收納】政府將於4月1日起實施垃圾徵費，加上農曆新年將至，不少市民提早執屋「斷捨離」，但不知從何入手。「收納達人」雜物諮詢師阿橙曾接受TOPick訪問時坦言衣服是「斷捨離」心理關口，她建議設定篩選名單，把雜物分為5大類，會較容易大掃除。

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垃圾徵費在即，加上新年前要大掃除，家家戶戶都開始清除舊物，但很多人面對眼前「左堆右堆」的雜物感到頭痛，以為放在肉眼難見的地方就當整理。究竟應該從何入手？雜物諮詢師阿橙表示，衣服是很多人的心肝寶貝，不捨得隨便丟棄，所以「斷捨離」不要從衣服入手。

▲ 很多人不捨得隨便丟棄心愛的衣服，所以「斷捨離」不要從衣服入手。（香港經濟日報資料圖片）

垃圾徵費丨篩選5類雜物

阿橙建議先設定篩選名單，清除不需要的物品出來，可以分為以下5大類：

清走雪櫃過期食品

清理過多的環保袋、膠袋、紙袋

小朋友的破爛的玩具

不需要的舊衣服

不需要的外賣餐具

物品分類後一目了然，比較容易大掃除，同時可騰出較多空間。另外，一些具有紀念價值的物件或禮物，就先不要處理，以免花太多時間「懷念」，窒礙了「斷捨離」的意欲。

▲ 把雪櫃內的食物放在桌上分類。（湛斯雅攝）

垃圾徵費丨6招清理及收納雪櫃

大家可考慮先清理雪櫃，因生熟食物胡亂塞入，若不定時清理雪櫃，隨時成為細菌滋生溫床，影響健康。阿橙亦分享過收納雪櫃的方法，令雪櫃變得整齊和更有空間，減少細菌滋生的危機。

1. 定期清理過期物品

首先要把雪櫃內所有物品取出，一次過放在桌上分類，把「此日期前最佳」和「此日期或之前食用」過期的食物分出來。如果「此日期前最佳」的食物過期3個月內，可考慮把它們捐贈到食物銀行。在過程中，不難發現有些食品如酒和湯料等恐已過期幾年，應狠心將過期食品抛棄。

2. 拒絕堆積外賣醬料

如本身已有大量外賣醬料，下次叫外賣時不要再取這些獨立包裝醬料，阿橙說：「如果本身係用唔著，放到過期變垃圾，搵個盒裝住都只會係垃圾。」

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3. 善用方型籃子和保鮮盒

因方形比圓形的保鮮盒更節省空間，統一容器也方便堆疊。不要使用膠袋盛載食物，難以堆疊之餘又難分辨，不利收納。

4. 善用標籤

當食物放入盒子後，可貼上標籤寫上食物的名稱、食物到期日、放進雪櫃日期等資訊，以作辨別，並提醒自己什麼「要食先」。

5. 把食材「first in first out」

把食物盒子從內到外排疊，最快過期的食材則放最外面，減少購買同類食材的情況之餘，又可以盡快食用相關食材，減少浪費。

6. 只計劃數天至一星期的餸菜

為免雪櫃囤積太多食物，買餸前可計劃數天至一星期的餸菜，只買適量食材。如果常常購買重複的食物，可先拍攝雪櫃內的情況，再去買菜，避免買入重複的食物，也可令自己盡量吃到較新鮮的食材。

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責任編輯：林綺玲