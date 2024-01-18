不正常愛情研究所丨文頌男返TVB為J2錄節目　抗癌勇士：唔想生命喺呢刻止步

▲ 文頌男回TVB拍《不正常愛情研究所》。

主持J2節目《不正常愛情研究所》文頌男（Koba），在2023年12月自揭有大概6×6×4cm的惡性腫瘤在椎間近盤骨附近位置，在去10月已停工休養，在12月開始接受化療。

之後，他都不時分享打癌日誌，並曾表示冇工開兼醫療費用龐大，希望可眾籌醫藥費用。另外，又曾憶述有次在劇痛下到醫院覆診時，要跪着等幾個小時。

日前，文頌男於個人IG以story方式分享自己回TVB錄影廠參與《不正常愛情研究所》錄影拍攝的照片並寫道：「我返嚟《不正常》啦!」從相中所見其精神不錯。

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文頌男樂觀面對逆境

而《不正常愛情研究所》台柱「J2女神」黃紫恩（JOJO）亦在日前於個人社交平台上載當日錄影廠照片，寫道：「Last 廠」，相信是該節目拍最後一集。

而另一主持麥惠琪（Susuca）在個人社交平台上載與文頌男的合照，稱：「我最愛的寶，要健健康康，快啲好番。」文頌男轉發該帖文同時回覆對方稱：「一定！」

此外，有網民留言問文頌男為何如仍能保持如此樂觀心情，他回應：「我仲有好多嘢想做、好多嘢想學，唔想生命喺呢一刻止步。有時都會覺得好辛苦，但會諗總有一日捱過。」

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