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垃圾徵費︱父母執屋狂丟垃圾有用都照掉　網民笑言「斷捨離」真諦

家事百科 12:31 2024/01/18

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一名港男在討論區大呻，父母趁措施未實施之前不停執屋狂扔垃圾，不禁令港男無奈。

垃圾徵費殺到！在4月1日起實施的垃圾徵費近日成為熱議話題，最近政府陸續公布具體細則，不少市民趁措施未實施之前，清理家中的雜物，以免日後需要繳費。一名港男就在討論區大呻，父母最近不停執屋狂扔垃圾，「明明仲有用都話照掉」，甚至叫自己也盡快棄置垃圾。父母擔心日後棄置垃圾時需要付錢，加上年老無收入，不禁令港男無奈。

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該名港男於「香港討論區」以「屋企人驚之後垃圾徵費搞到狂掉垃圾…」為題發文大呻，表示留意到父母「密密咁執屋，狂掉垃圾」，起初以為臨近新年才清理雜物，怎料發現父母愈扔愈多，最令樓主費解是有些物件「明明仲有用都話照掉」，父母更讓樓主盡快棄置垃圾。

徵費對長者生活有壓力

樓主父母解釋，擔心垃圾徵費實施後，棄置垃圾要付錢，父親指年輕人可能覺得徵費金額少，對生活沒有太大影響，但對年長人士而言，平日花費幾十元都覺得奢侈，又說「做咗幾十年人，都未試過掉垃圾要畀錢，平時已經好慳家」。

樓主表示，以父母的情況，可獲得政府提供高額長者的生活津貼，每人每月$10的垃圾徵費津貼，以支援都市固體廢物收費的額外開支。而長者生活津貼金額今年2月起增至4,195元，合共金額將增至4,205元，不過家人仍然嫌貴。最後樓主亦留意到垃圾房亦多了垃圾堆積，未知鄰居是否有同感，因而狂扔物品。

網民明白樓主的無奈

帖文引起大量網民討論，不少人笑言樓主的情況並非個別事件，明白樓主的無奈，「正常，老人家特別多冇用嘅垃圾放喺屋企」、「我媽掉完之後覺得又有位可以買嘢返嚟擺」、「港人終於明白『斷捨離』真諦，我屋企去年已執清，保守估計都過百袋！」。不過亦有人批評垃圾徵費計劃，認為「垃圾徵費係多餘嘅，我寧願畀一百蚊當係稅收好過麻煩到我哋」。

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責任編輯：王明芳

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