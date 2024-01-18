周末好去處｜海港城Hello Kitty 50周年慶典　5大打卡體驗+獨家精品限定店

▲ （海港城提供）

海港城將於1月25日至2月25日舉行「HELLO KITTY • HAPPY 50 @海港城」，是次Hello Kitty 50周年慶典主要分為5大活動體驗區，第一站為海運大廈露天廣場的「巡遊表演」主題裝置， 花車以「蘋果許願花園」為設計概念，Hello Kitty化身成願望達摩，將不同祝願送給大家。5米高Hello Kitty巨型達摩和8個代表不同願望的小達摩，包括愛情、家庭、健康、財富等。而巨型達摩的背面是扭蛋機，購買活動銀幣就能扭出趣緻可愛一共8個款的Hello Kitty願望達摩扭蛋。

最新影片推介

第二站是海運觀點的「旗鼓醒獅花園」， Hello Kitty將化身「舞獅師傅」大舞獅頭，同時介紹舞獅文化，大家在留影之餘可以增進傳統知識。

第三站是海港城美術館的「Every flower tells a story」藝術展，展出與Bull & Stein聯乘創作的 「Color Your Future」 Hello Kitty藝術雕塑系列、日本藝術家Hisahiro Fukasawa的「Hello Kitty 花樣人生」和風金箔油畫等，呈現Hello Kitty百變多樣的魅力。

▲ Hello Kitty 願望達摩扭蛋一套8款。（海港城提供）

第四站是海洋中心二階的Hello Kitty x 奇華餅家糖果曲奇期間限定店，3款精緻可愛的Hello Kitty糖果曲奇禮盒任你選購，再到糖果吧挑選心水糖果曲奇，定製自己最喜愛的禮盒。

第五站是海運大廈地下中庭的HELLO KITTY 50周年期間限定店，除了有華麗的「Friend the Future」打卡裝置，更有多款獨家精品全球率先發售，包括首次亮相的Hello Kitty 50周年紀念徽章系列、以及精選19個經典Hello Kitty公仔掛飾系列、珍藏商品等等，讓你沉浸在Hello Kitty的可愛世界！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大會更將推出50款Hello Kitty 歷年造型購物袋及HELLO KITTY立體閃爍吊飾換領，購物袋設計橫跨1974至2024年Hello Kitty的不同造型，於指定商戶消費即可免費換領，更可額外購買裝著滿滿可愛閃片的粉紅Hello Kitty吊飾，數量有限，換完即止！

記者：李越樺