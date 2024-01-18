  • 24°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周末好去處｜海港城Hello Kitty 50周年慶典　5大打卡體驗+獨家精品限定店

休閒消費 12:15 2024/01/18

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

（海港城提供）

海港城將於1月25日至2月25日舉行「HELLO KITTY • HAPPY 50 @海港城」，是次Hello Kitty 50周年慶典主要分為5大活動體驗區，第一站為海運大廈露天廣場的「巡遊表演」主題裝置， 花車以「蘋果許願花園」為設計概念，Hello Kitty化身成願望達摩，將不同祝願送給大家。5米高Hello Kitty巨型達摩和8個代表不同願望的小達摩，包括愛情、家庭、健康、財富等。而巨型達摩的背面是扭蛋機，購買活動銀幣就能扭出趣緻可愛一共8個款的Hello Kitty願望達摩扭蛋。

最新影片推介

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜李亦喬炮製惹味照燒雞扒　自揭曾患暴食症體重高達140多磅

第二站是海運觀點的「旗鼓醒獅花園」， Hello Kitty將化身「舞獅師傅」大舞獅頭，同時介紹舞獅文化，大家在留影之餘可以增進傳統知識。

第三站是海港城美術館的「Every flower tells a story」藝術展，展出與Bull & Stein聯乘創作的 「Color Your Future」 Hello Kitty藝術雕塑系列、日本藝術家Hisahiro Fukasawa的「Hello Kitty 花樣人生」和風金箔油畫等，呈現Hello Kitty百變多樣的魅力。

Hello Kitty 願望達摩扭蛋一套8款。（海港城提供）

第四站是海洋中心二階的Hello Kitty x 奇華餅家糖果曲奇期間限定店，3款精緻可愛的Hello Kitty糖果曲奇禮盒任你選購，再到糖果吧挑選心水糖果曲奇，定製自己最喜愛的禮盒。

第五站是海運大廈地下中庭的HELLO KITTY 50周年期間限定店，除了有華麗的「Friend the Future」打卡裝置，更有多款獨家精品全球率先發售，包括首次亮相的Hello Kitty 50周年紀念徽章系列、以及精選19個經典Hello Kitty公仔掛飾系列、珍藏商品等等，讓你沉浸在Hello Kitty的可愛世界！

點擊圖片放大
+5
+4

大會更將推出50款Hello Kitty 歷年造型購物袋及HELLO KITTY立體閃爍吊飾換領，購物袋設計橫跨1974至2024年Hello Kitty的不同造型，於指定商戶消費即可免費換領，更可額外購買裝著滿滿可愛閃片的粉紅Hello Kitty吊飾，數量有限，換完即止！

記者：李越樺

相關文章

農曆新年2024丨新蒲崗Mikiki設巨型充氣癲噹　龍年春日祭2大和風打卡位+市集
17:53 2024/01/17
農曆新年2024丨新蒲崗Mikiki設巨型充氣癲噹　龍年春日祭2大和風打卡位+市集
【迪士尼】迪士尼下周四重開「泰山樹屋」　為全球獨有園區
11:19 2024/01/12
【迪士尼】迪士尼下周四重開「泰山樹屋」　為全球獨有園區
大佬好嘢｜鄭中基年宵玩轉「猛龍個 MALL」　限定店售買大細魚蝦蟹雙面地氈
15:02 2024/01/11
大佬好嘢｜鄭中基年宵玩轉「猛龍個 MALL」　限定店售買大細魚蝦蟹雙面地氈

你可能感興趣

農曆新年2024丨新蒲崗Mikiki設巨型充氣癲噹　龍年春日祭2大和風打卡位+市集
17:53 2024/01/17
農曆新年2024丨新蒲崗Mikiki設巨型充氣癲噹　龍年春日祭2大和風打卡位+市集
【迪士尼】迪士尼下周四重開「泰山樹屋」　為全球獨有園區
11:19 2024/01/12
【迪士尼】迪士尼下周四重開「泰山樹屋」　為全球獨有園區
大佬好嘢｜鄭中基年宵玩轉「猛龍個 MALL」　限定店售買大細魚蝦蟹雙面地氈
15:02 2024/01/11
大佬好嘢｜鄭中基年宵玩轉「猛龍個 MALL」　限定店售買大細魚蝦蟹雙面地氈
商場活動 奇華餅家 商品 海港城 文娛藝術 Hello Kitty 日本

最高瀏覽

猝死危機｜46歲麻醉科醫生猝亡　同事爆料疑染一病毒：可能與感冒有關
猝死危機｜46歲麻醉科醫生猝亡　同事爆料疑染一病毒：可能與感冒有關
美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文