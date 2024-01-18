農曆新年2024｜朗豪坊唐老鴨新春金庫　必影巨型金池+入手限定精品

▲ （朗豪坊Facebook）

朗豪坊4樓通天廣場不時都會有超吸睛的限定活動，繼上次掀起一股Y2K熱潮的CareBears打卡位後，臨近新年，輪到唐老鴨出場！今次朗豪坊請來迪士尼經典角色——唐老鴨舅父史高治叔叔（Uncle Scrooge）做主角，並設多個巨型黃金打卡位，與大家一起迎接龍年！現場更有多款唐老鴨限定精品發售，粉絲們必去。

最新影片推介

由即日起至2月25日，朗豪坊4樓通天廣場會化身成史高治叔叔的巨型金庫，全場金光閃耀，而史高治叔叔、唐老鴨與黛絲、3位可愛姪仔亦出沒於不同角落，被滿滿的金幣和寶石包圍！其中4大打卡位：3.5米金庫大門、巨型金池、小鴨幸運寶箱和史高治的No.1 Dime更是必影之選，與史高治叔叔的幸運金幣合照，沾沾其財氣，祝福大家新一年賺到「盤滿缽滿」發大財！

可愛的唐老鴨也換上不同造型，如1.2米唐老鴨招財貓、1.6米高的巨大化唐老鴨開運金桔盆景，有排打卡。

▲ （朗豪坊Facebook）

打卡以外，當然少不了入手限定精品！朗豪坊聯乘URDU福部屋設期間限定店，發售多款潮流玩具精品。其中以全金色的限定版唐老鴨URDU 30CM毛絨公仔、URDU 7 吋站姿公仔及手捧開運金桔盆景最吸引，3款產品均為限定發售，站姿及毛絨公仔僅得380隻，每人限購一隻。

除了限定公仔，現場亦有不少新年精品，如揮春、利是封等，亦有史高治叔叔、唐老4、三位姪仔及其他迪士尼角色的招財貓、盲盒和鎖匙扣等等，無慮即決，快點把握時間入手吧！

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

朗豪坊黃金寶藏 FIND YOUR FORTUNE

日期：即日起至2月25日

時間：11am至11pm

URDU福部屋期間限定店

日期：2024.1.17 – 2.25

時間：11am至10pm

記者：Panda