公屋分戶丨港女與妹妹聯名排公屋派樓即被踢走　嘆被利用：間屋有我名無份住

▲ 港女與妹妹聯名排公屋，獲派大單位後即被踢走，感嘆被利用：間屋有我名無我份。

單身人士輪候公屋時間長，因此不少人都會聯同家人聯名申請，不過有人卻在派樓後撇甩家人，獨佔單位。近日有港女在討論區發文，指妹妹為求獲派公屋的「大單位」，將她加入申請名單，怎料派樓後即將她「一腳飛甩」，要求分戶。她慨嘆被家人利用，但又束手無策，遂向網民求助。

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與家人聯名申請公屋 派樓被拒入住

該名女網民於「香港討論區」以「點樣同阿妹一家四口申請公屋分戶？」為題發文，分享與妹妹聯名派樓後，被要求分戶的事。她表示妹妹一家四口在六年前申請公屋時將事主加名，希望獲派「大單位」。輪候至今年終派到大埔富蝶邨珍蝶樓大單位，最快在今年上半年入伙。怎料，妹妹突然拒絕讓事主入住，並要求分戶。

阿妹要一家四口唔畀我同佢哋一齊住。間公屋我有名單無份住，阿妹話實同我搞分戶。

事主面臨無屋住停綜援情況

事主透露自己本身住在精神科宿舍，原本已簽署同意書在獲派公屋後搬離，但現在被妹妹「一腳踢開」，加上哥哥的公屋早已取消了她的名字，事主面臨無家可歸的情況，非常苦惱。

事主又稱，因與妹妹有「聯名公屋」，不能以個人身份申請綜援，加上社署告知簽約上樓後便要即時拿租約去終止綜援。她疑惑下一步要怎樣做，因此向網民求助：

我在入伙簽約階段應該住宿舍定係自己租屋住？我應該點做？係唔係要報警？揾社工幫手？區議員？請好心人回覆教我點樣做？

網民批事主家人：打完齋唔要和尚

網民看到帖文後，紛紛批評事主妹妹利用家人「上樓」申請大單位，做法極為過分，又直指妹妹是「打完齋唔要和尚」。而當中亦有網民提出建議可向社署和院舍職員求助，告知實情，有機會獲優先處理住屋問題。網民又提醒事主不要簽署公屋租約，並尋求社工協助分戶，保障自己。

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房屋署公屋分戶條件

根據房屋署的公屋「分戶政策」，若公屋租戶如家庭成員之間存在嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理而值得體恤的理由，房委會會按其特殊情況作出考慮，並在有需要時轉介予相關政府部門或機構進行評估及推薦。

如部分家庭成員表明無意要求分戶，其他家庭成員的分戶要求將不獲受理。然而，後者可 以授權房委會把其個案轉介社會福利署，以便獲得適當援助。

除有合理而值得體恤的理由外，住戶須符合下列條件：

原住戶及分拆戶均須分別接受入息及資產限額定於公屋申請水平的「全面經濟狀況審查」；及

原住戶及分拆戶均須符合「住宅物業權審查」的規定

如雙方均通過上述審查，房委會會將個案轉介相關政府部門/機構進行評估。如個案獲推薦，分拆戶將獲編配新界區的翻新公屋單位。他們亦可選擇以綠表資格（有效期1年），申請透過各項資助自置居所計劃置業，以代替接受公屋編配。

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責任編輯：王明芳