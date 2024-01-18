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猝死危機｜46歲NBA勇士隊助教　與球隊聚餐心臟病發猝亡　醫生：現1症狀+6大因素增風險

都市病 12:55 2024/01/18

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NBA勇士隊助教 Dejan Milojević 當地時間周二晚（16日）與球隊聚餐時突心臟病發，經搶救後翌日不幸離世，終年46歲。有本港心臟科專科醫生曾分享指，多數猝死原因與急性心肌梗塞有關。病人病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

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勇士隊：令人震驚和悲慘的打擊

綜合外媒報道，Dejan Milojević 周二（16日）與勇士隊抵達鹽湖城，預備於今日（18日）與猶他爵士隊對陣的賽事。不過，當晚他與球隊在當地一間餐廳用餐時突然心臟病發，他立即被送往當地醫院搶救，但延至昨日（17日）早上不治。

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對於他的離世，勇士隊總教練Steve Kerr表示對方用他的熱情為每一天帶來歡樂和光芒，並形容他的死訊為「令人震驚和悲慘的打擊」，更強調對方「是我所認識的最積極、最棒的人之一」。

勇士隊事後也發出官方聲明，其中提到「Dejan Milojević 的突然離世讓我們深感悲痛，對與勇士隊相關的每個人來說，這都是個令人震驚和悲慘的打擊」，並稱「對於他的家人、朋友以及所有有幸與他共事的人來說，這是個極其困難的時期，我們為他的妻子娜塔莎（Natasa）以及孩子尼古拉（Nikola）、瑪莎（Masa）感到悲傷」，勇士隊原定今日與猶他爵士隊的比賽也因此延期。

出生於塞爾維亞貝爾格萊德（Belgrade）的Dejan Milojević曾是職業籃球員，並為塞爾維亞國家隊效力14年之久，退役後成為塞爾維亞球隊的總教練，期間培育「小丑」Nikola Jokić等後來登上NBA舞台的塞爾維亞球員，Nikola Jokić更成為兩屆NBA的MVP。
 
Dejan Milojević在2021年被勇士隊延攬、加入助教團，並隨著球隊在2022年拿下NBA總冠軍。

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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