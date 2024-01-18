李幸倪官方歌迷會App「GLFC」上架　Gin Lee與歌迷拉近距離：多謝佢哋扶持我咁多年

▲ Gin Lee宣布官方歌迷會「GLFC」App正式上架。

早前李幸倪（Gin Lee）透露正積極籌備官方歌迷會，日前Gin Lee於IG live宣布她的官方歌迷會「GLFC」App正式上架，是少有以App形式成立歌迷會的香港歌手。

Gin Lee指，這個應用程式由去年9月開始籌備，10月正式動工，花了近4個月的時間開發：「其實開發一個app至少要半年至一年時間將佢完善，但今次就用咗好快嘅時間做好，終於終於見得人啦！之前有一個小小嘅soft launch，未正式同全部人講，今日可以講啦！」

她坦言，開發這app是很希望有一個屬於跟fans的平台，凝聚大家的力量：「我又可以認識佢哋多啲，嚟緊亦都會舉辦多啲唔同嘅活動，見吓佢哋，同佢哋拉近距離，亦都多謝佢哋扶持咗我咁多年。」

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▲ 「GLFC」App

李幸倪事事親力親為

為了這平台，Gin Lee事事親力親為，除I.T.的部份，訂貨入貨、會tee設計、翻譯、proof reading等等，Gin Lee都落手落腳去做：「用咗好多精力同時間，真係好似一日返幾份工，去搞去跟進，總之好誇張，每一隻字我都要睇過，幫手翻譯，好多好多想像唔到嘅嘢，希望大家可以感受到我嘅誠意。」

她笑言過去一個月，自己家裏像貨倉一樣：「因為放滿晒大家嘅會tee、一啲Merchandise、筆記簿等等。」

Gin Lee表示，早前推出的利是封賣得七七八八，將來亦會將自己其他的設計、喜歡的東西跟大家分享，而且是限量推出。

▲ 為這平台，Gin Lee樣樣親力親為。

Gin Lee年初一開工

另外，有fans問到她新年的如何渡過，她指自己每年農曆新年都要放假，因為全世界都在放在，但今年年初一便要開工，可謂打破自紀錄，「今年大年初一要錄音，因為夾唔到期，所以對我嚟講都係一個好大嘅『犧牲』，哈哈。」

Gin Lee透露，歌曲於農曆年後推出，有fans時問幾時開show，她便大賣關子：「自己個人show就下年啦，但今年都會有show，係同人合作嘅，而家唔講得，大家好快就知。」

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