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【六合彩】頭獎今晚$3,000萬　即睇攪珠結果

社會 21:34 2024/01/18

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六合彩今晚開彩。（資料圖片）

六合彩新一期於本周四（18日）開彩，頭獎一注獨中預計派彩達3,000萬元。六合彩已連續三期無人中頭獎，令頭獎彩金不斷滾存，倘幸運兒今晚一注獨中，派彩高達3,000萬元。

第7期六合彩，攪珠結果為2、10、17、46、47、49，特別號碼3。

吼實幸運號碼

「1」、「3」、「6」、「8」和「29」，這5個號碼在2024年經常被攪出，尤其在1月16日和1月11日的攪珠中，其中4個號碼竟然可以重複同時出現。

童學園
小一派位︱2024/25年度小一統一派位填表攻略　校長教3招部署增入心儀校機會

六合彩幸運攻略

過去20期攪珠中，「3」攪出次數最多達到9次，近乎每兩次攪珠就中一次。而「34」、「38」均被攪出6次。不過在過去30多期攪珠，「22」也未曾出現過。

1月16日攪珠結果

第6期六合彩，攪珠結果為1、6、8、27、41、47，特別號碼29。

頭獎無人中。二獎一注中，每注派242萬元。

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記者：吳卓峰

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記者 六合彩

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