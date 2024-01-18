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新任校長︱聖若瑟書院9A狀元舊生郭迪民 下學年升任校長：懷着感恩的心去接受新挑戰

升學教育 14:25 2024/01/18

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副校長郭迪民下學年升任校長一職。

【聖若瑟書院/中西區名校/男校/傳統名校】港島區傳統名校聖若瑟書院日前公布，現任校長黃婉芬將在今學年完結後榮休，接任人經早前公開招聘及遴選後，決定由副校長兼舊生郭迪民接任，將於今年9月1日正式成為該校的第31任校長。郭迪民畢業於聖若瑟小學，中學就讀聖若瑟書院，對母校感情深厚，遂於2005年回母校任教，至今已18年，令人津津樂道的是，他為1998年會考的「9A狀元」，及後升讀港大的土木工程系，本來想成為土木工程師，但因為感激母校栽培，故回到聖若瑟書院任教，多年來主要教數學及其他理科科目，包括化學、物理等。

副校長郭迪民下學年升任校長一職。受訪者提供

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聖若瑟書院歷史悠久，明年迎來創校150週年，郭迪民將帶領學校跨越150周年的慶典，對於下學年正式接任校長一職，郭迪民回覆TOPick記者查詢時，分享感受，他表示

感謝學校的信任和支持，讓我能在母校當上校長一職，我會懷着感恩的心去接受新挑戰，本著校訓「勤勞與美德」的精神，與教師團隊同心協力提供良好的學習環境，讓每位學生得到適當照料，全人發展，盡展才能。我希望每一位畢業於聖若瑟書院的學生除了擁有謹慎思考、明辨是非的能力，還擁有世界視野及領導才能，並心存感恩，貢獻社會。

聖若瑟書院明年踏入150週年校慶，將由郭迪民帶領慶典。

對於小學至中學都在聖若瑟渡過，他說:「聖若瑟小學及聖若瑟書院都帶給了我很多美好的回憶，例如老師對我的悉心教導及照顧，與同學們一起舉辦學校活動、一起比賽的寶貴經歴，還有同學們之間真摯、歷久不衰的兄弟情。」

至於1998年會考獲得9A佳績，理應在職場上很多選擇，為什麼為選擇回母校做老師呢?他表示希望將母校帶給他的一切，傳承下去:

我很感激母校不論在學業還是個人成長方面都能給予悉心栽培，老師的教導讓我明白到教育是一件很有意義的事情。所以選擇回母校當老師。

聖若瑟書院是中西區的傳統名校。

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記者:陳麗薇

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