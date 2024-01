未婚懷孕丨女大生未婚懷孕 構思荒謬受孕情節父母竟相信

想不到一幕經典電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》的其中一個情節,二當家的吳孟達在「蜘蛛精」師姐藍潔英的身上「打個冷顫」,就令她懷孕。而韓國竟有一名女大學生竟用虛假藉口,成功令保守父母相信。

南韓一名叫姜智永的女大生(Juyoung Kang)在社交平台TikTok分享影片,稱自己剛進入大學不久,意外發現自己懷上男友的孩子,而且已懷孕23週。由於她成長於虔誠的基督教家庭,父母十分保守。

當她向父母坦誠時,亂嗡是因坐在男友的大腿上,加上當時剛好窗外飄進一朵花瓣,致使男友鼻子過敏,連打多個噴嚏。有科學研究指出,全球有0.00008%的男性會因為打噴嚏而達到「性高潮」,而她的男友剛好就是那0.00008%中的一個,所以她因此受孕。

最讓姜女錯愕的是,父母聽完她的謊言後,非但沒有懷疑,還對她懷孕的事抱持支持的態度。

事後這段影片已突破4千萬點閱,網友們紛紛留言直呼「妳爸媽難道不會質疑,妳為什麼要坐男友腿上嗎?」、「妳說得這麼信誓旦旦,連我都要相信了」;也有人認為長輩其實心知肚明,只是不願戳破而已。

據英國皇家醫學期刊(Journal of the Royal Society of Medicine)過去有研究指出,有些人在想到性愛就會噴嚏連連,這很可能是當事人情慾被激起時,自主神經系統傳遞訊息給鼻子,引發打噴嚏反應。

