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未婚懷孕丨女大生未婚懷孕 構思荒謬受孕情節父母竟相信

休閒消費 13:35 2024/01/18

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想不到一幕經典電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》的其中一個情節，二當家的吳孟達在「蜘蛛精」師姐藍潔英的身上「打個冷顫」，就令她懷孕。而韓國竟有一名女大學生竟用虛假藉口，成功令保守父母相信。

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南韓一名叫姜智永的女大生（Juyoung Kang）在社交平台TikTok分享影片，稱自己剛進入大學不久，意外發現自己懷上男友的孩子，而且已懷孕23週。由於她成長於虔誠的基督教家庭，父母十分保守。

當她向父母坦誠時，亂嗡是因坐在男友的大腿上，加上當時剛好窗外飄進一朵花瓣，致使男友鼻子過敏，連打多個噴嚏。有科學研究指出，全球有0.00008%的男性會因為打噴嚏而達到「性高潮」，而她的男友剛好就是那0.00008%中的一個，所以她因此受孕。

最讓姜女錯愕的是，父母聽完她的謊言後，非但沒有懷疑，還對她懷孕的事抱持支持的態度。

事後這段影片已突破4千萬點閱，網友們紛紛留言直呼「妳爸媽難道不會質疑，妳為什麼要坐男友腿上嗎？」、「妳說得這麼信誓旦旦，連我都要相信了」；也有人認為長輩其實心知肚明，只是不願戳破而已。

據英國皇家醫學期刊（Journal of the Royal Society of Medicine）過去有研究指出，有些人在想到性愛就會噴嚏連連，這很可能是當事人情慾被激起時，自主神經系統傳遞訊息給鼻子，引發打噴嚏反應。

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責任編輯︰王明芳

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