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腦出血｜教女兒做功課太勞氣　40多歲女頭痛作嘔揭腦中風　醫生警告中風年輕化拆解高危因素【附4大症狀】

醫生診症室 14:06 2024/01/18

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內地一名40多歲的女老師在家中教女兒做功課時情緒激動，突然感到頭痛作嘔，求醫後證實患腦中風。

每逢考試，除了學生感到緊張外，家長和老師亦不免精神繃緊，但需注意情緒波動過大可能會對身體造成損害。內地一名40多歲的女老師平日在校內面對學生，總是耐心細心教導；但每當下班回家再面對自己子女，總有耐心耗盡的感覺。她近日為女兒進行功課輔導，期間一時情緒激動並感到異常頭痛，結果求醫接受檢查後診斷為為蛛網膜下腔出血，屬「出血性中風」的一種。

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綜合內媒報道，當事人董女士（化名）育有2名分別就讀初中及小學二年級的孩子，最近因為期末考試將至，除了學校工作忙碌之外，家中2個孩子的學習節奏亦變得緊張。一天晚上，她在教8歲女兒做功課時情緒又激動起來，當下突然感到頭痛欲裂，更出現噁心、乾嘔等症狀，休息一段時間後仍未好轉，於是到杭州師範大學附設醫院就診。

醫院神經外科主治醫生裘五四隨即為董女士安排頭部電腦斷層掃瞄（CT Scan）檢查，結果顯示她顱內蛛網膜下腔有出血，所幸進一步檢查後沒有發現血管異常，而她的出血量亦不算多，只需接受保守治療。

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對此裘醫生解釋，蛛網膜下腔出血所指的是顱內血管破裂，繼而導致血液流進蛛網膜下腔，是「出血性中風」的一種，可分為自發性及外傷性；而董女士的案例屬於自發性，情緒過於激動是誘因之一。最後她住院治療8天後順利出院，醫生叮囑她保持心情平和，切勿激動，注意休息。

醫院神經外科副主任程軍亦提醒，情緒波動過大會增加腦出血的風險，建議平時避免過度激動或壓抑，戒煙限酒、維持健康的生活方式，並定期進行身體檢查，預防腦中風。

港大研究：年輕中風升幅達3成

港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組於2022年曾指出，對照過去20年數據，發現本港18至55歲群組的中風發病率，由2001年的每十萬人有39.1人，升至2021年每十萬人有55.7人，同期入住公院者由1,531人升至2,028人，升幅達32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在1.35至1.4萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

為了解年輕中風的風險因素，該研究分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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