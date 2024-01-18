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小芝風花主演《大奧》重塑經典　龜梨和也首度挑戰古裝感壓力

娛樂 13:37 2024/01/18

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小芝風花人氣爆燈，獲欽點擔正《大奧》。（富士電視台官網圖片）

古裝日劇經典《大奧》翻拍，而「令和版」由「新生代人氣女星」小芝風花和「萬年不老偶像」龜梨和也主演，將於今晚（1月18日）首播。

日劇《大奧》的故事背景設定在江戶中期，其時經濟持續惡化，社會階級差距不斷擴大，日本國民祈求有能之士出現，領導國家和民眾走出貧窮。

小芝風花在《大奧》飾演五十宮倫子。

此時皇族之後五十宮倫子（小芝風花飾）被迫嫁第十代將軍德川家治（龜梨和也飾）締結政治婚姻，她從京都前往江戶城本丸內的大奧，和近千名仕奉將軍的女性一同生活。為了得到將軍的寵愛，後宮佳麗的戰爭正式拉開帷幕。

與此同時，有人暗中策謀，企圖讓大奧和江戶幕府陷入混亂之中⋯⋯

龜梨和也出道以來首度挑戰古裝。（富士電視台官網圖片）

日劇界當紅炸子雞

要數日本最炙手可熱的新生代女星， 小芝風花絕對榜上有名！單是2023年，她便主演春季日劇《聽我的電波吧》、夏季日劇《轉職魔王》、現正熱播的《費馬的料理》和《生意世傳金與銀》，產量相當驚人。

今次她被相中主演睽違20年重新製作的《大奧》，不但是演藝生涯的里程碑，亦是業界人士肯定的象徵，她也坦言倍感壓力：「這個角色曾經被很多有名的演員扮演過，所以我感到興奮之餘，也感受到自己肩負重任。」

小芝風花和龜梨和也時隔多年再度合作。（《大奧》Instagram影片）

與小芝風花早有淵源

自1998年加入前尊尼事務所後，龜梨和也首度參演日本時代劇，讓大眾非常期待他的「第一次」。

對此龜梨表示非常榮幸，又提到和女主角小芝風花早有淵源：「我和小芝多年前合作過《第二次戀愛》，只是我們的對手戲不多，當時她只是個十幾歲的孩子，但我覺得她是一個很有條理的人，臉上也總是掛著燦爛的笑容。」

為呈現江戶時代的古色古香，《大奧》全程在京都取景，該劇更雲集高顏值女星西野七瀨和森川葵、人氣男團Snow Man成員宮館涼太、實力派演員安田顯和栗山千明等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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