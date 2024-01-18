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【兒童色情】涉手機藏有兒童色情片段　24歲倉務員認罪判監半年

社會 13:10 2024/01/18

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案件在區域法院審理。（資料圖片）

24歲倉務員涉遭警方搜屋後，被發現手機藏有117幅照片及7個片段，警誡下稱在網上擷取該些色情物品的截圖後，打算向有關網站的管理員舉報。涉案倉務員今（18日）於區域法院承認1項管有兒童色情物品罪，辯方求情時指，被告另涉1宗高等法院案件。暫委法官判刑時指，本案色情物品涉及真人兒童，部分更涉及0至4歲的特別年幼兒童，考慮被告年紀及還押時間等，判監半年。

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被告蔡凱明（現24歲，案發時20歲，倉務員），承認1項管有兒童色情物品罪。

辯方求情指，被告有悔意，已第一時間認罪，又指被告從網上下載涉案影片及相片，僅供自己使用。被告亦沒有提供金錢予發布者，以誘使他人發布。辯方續指，被告出於好奇心犯案，亦未有前科，被捕至今已還押3年9個月，並因本案在精神上受到一定困擾。辯方另透露被告另涉1宗高等法院案件。

暫委法官判刑時指，本案色情物品涉及真人兒童，部分更涉及0至4歲的特別年幼兒童，但未涉及虐待犯及獸交，考慮被告年紀及還押時間等，判監半年。

案情指，2020年4月21日晚上，警方憑搜查令進入被告住所搜屋，被告當時在睡房使用流動電話。警方檢取被告的流動電話，發現當中藏有兒童色情物品，即合共117幅照片及7個片段。

被告翌日於警誡錄影會面表示，涉案的流動電話是屬於自己，他在2020年4月21日下午3時至4時之間，在辦公室瀏覽聲稱色情網站時發現涉案的兒童色情物品。被告隨後發現一個使用者帳戶，而該帳戶上傳了兒童色情物品至有關網站，被告於是擷取該些色情物品的截圖，打算向有關網站的管理員舉報上述使用者帳戶，惟因沒有時間作出舉報程序，因此仍未從流動電話刪除有關的兒童色情物品。

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記者：梁錦麟

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