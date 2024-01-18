遺產分配｜人夫輕生550萬遺產贈前女友　疑因1理由妻子一蚊都無得分

▲ 美國一名人夫輕生前，安排把約5百萬的遺產留給他的前女友。（劇照）

「醉過方知酒濃，愛過方知情重」，最愛的，可能是曾經錯過的。外國一名人妻一天突然收到律師通知，知悉自己成為了前度男朋友主要的遺產繼承人，令她感到震驚。但與此同時，這個安排卻遭到對方的妻子及父母強烈反對，進入兩難局面的人妻不禁問道，「如果我接受這筆遺產，我是一個衰人嗎？」

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綜合外媒報道，人妻把這個經歷分享到Reddit網上論壇。人妻透露與前度男友在一起20年，兩人是不婚不育主義，而自己在避孕方面有問題，所以前男友直接做了結紮手術以防後患。但3年前對方出軌，所以兩人便分手了。

分開後的6個月，前男友火速與小三結婚，而人妻則與新男友拍拖一年後懷孕。兩個看似幸福的小家庭，本該相安無事，但其前男友卻一直對自己纏繞不放。

人妻透露，在自己生日及大時大節時，前男友也會發訊息給她。此外，對方知道自己生了孩子後，更打了一段很傷感的長文給她，

他說我欺騙了他。

以上所有，人妻均採取已讀不回的態度，而對方自此也沒有再嘗試與她聯繫。

數個月後，人妻收到前男友自殺的驚人消息。隨後，她收到遺產承辦律師通知，死者把大部分資產——70萬美元（約548萬港元）留給自己，其餘少數的則分給了其父母及侄子。此外，對方更留下了一封信給人妻，

他為他的所作所為道歉，並告訴我他愛我，並祝我和我的家人幸福，他想為此提供幫助。

面對這筆意外之財，人妻坦承感到心動並想接受，但是前男友已懷孕的太太及父母要求，需要把這幾百萬歸還給他們。所以，她希望網民可以提供意見，尤其她認為，「這也是他所想的（把遺產留給自己）」。

網民力撐接受遺產

對於人妻的奇遇，網民幾乎一面倒力撐她，認為前男友有此舉動是因為現任妻子的背叛所致，「一點也不衰。老實說，一個出軌的人（由於前男友已結紮，所以意指現任妻子出軌才能懷孕）不應從中獲得任何東西。再者，那個小三（指前男友的現任妻子）破壞了你們20年的關係，所以你不應分給她任何錢。保留前男友給你的禮物，並好好享受人生。」

不過也有網民客觀分析：「聽起來你的前男友知道自己戴綠帽了。如其他人所說，做任何決定前，找一個律師並為前男友未出生的孩子進行DNA。如果你想給這個孩子一些錢，請在可信的情況下進行。」

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責任編輯︰王明芳