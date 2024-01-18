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大灣區美味好玩攻略丨芊芊蔓蔓旗袍Look靚爆鏡　郭柏妍羅毓儀情如真姊妹

娛樂 13:19 2024/01/18

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郭柏妍、江美儀、麥長青、羅毓儀主持《大灣區美味好玩攻略》。

由麥長青（麥包）、江美儀任主持TVB節目《大灣區美味好玩攻略》，本周嘉賓是載譽歸來的「芊芊」郭柏妍（Rosita）及「蔓蔓」羅毓儀（Yuki），二人拍住「媽咪」江美儀連環放笑彈默契十足，Yuki更盡顯其「爛gag達人」本色。

本周《大灣區美味好玩攻略》將帶觀眾遊走開平及江門，4人先後到訪馬降龍的碉樓、赤坎華僑古鎮、由古宅活化成的民宿、由糧倉改建成的網紅書店、陳皮交易共享倉及江門特色豪宅等。

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郭柏妍羅毓儀情同姊妹

情同真姊妹的Rosita及Yuki除了在各大景點瘋狂打卡，扭六壬突顯長腿外，又手牽手大談「陳皮生意經」，兼在酒店開箱期間大玩滾床單，相當好感情；二人還在江門試著旗袍化身古典美女，顏值爆燈。

除暢遊特色景點，四人還品嚐多款特色美食，包括全鵝宴、柴火飯、特色甜品塘口家糍、台山黃鱔飯、網紅糯米雞，以及中西合璧的特色咖啡。

Rosita與Yuki雖然身形苗條，但原來相當食得兼為食，當中尤以Yuki最誇張，每逢見到美食均開心至雙眼發光，而令二人最難忘美食，應為台山特色蒸焗生蠔，新鮮之餘更是相當厚肉多汁。

Rosita大嚿Wasabi放入口

4人還順道品嚐了兩隻足足有「手臂咁長」的蒸蠔，搞笑的是，Rosita為了增加「味道層次」，竟毫不猶豫便將一大嚿Wasabi放入口，結果喪咳兼標淚，令麥包、美儀及Yuki笑至崩潰，美儀更阿媽上身沒好氣謂：「你係咪傻架？你將成嚿Wasabi放入口做咩呀？！」

至於Yuki則更趣怪，全程積極發問、答問題及進食的她，其間錯漏百出，不但「鮑汁VS滷水」、「蝦VS雞」傻傻分不清，更將「乾」誤會為肝。

Yuki講爛Gag

最經典一幕，是當4人介紹顏色呈黑色的黑松露燒鵝時，麥包及美儀姐出題問到：「點解啲鵝係黑色」時，Yuki第一時間舉手搶答：「佢背後一定有一個好不幸嘅故事，因為佢長大後變唔到做白天鵝，所以變咗做黑天鵝。」

搞完頂級爛Gag後，Yuki自己都忍不住露出心虛樣，麥包即時提出challenge，Yuki則繼續「厚顏」回應：「佢食黑松露食到變黑色？！」

眼見Yuki冥頑不靈，美儀笑到：「腰都伸唔直」，麥包則嬲到反晒白眼，連環KO兼指正Yuki之餘，更向美儀這位「哎吔媽咪」大叫救命：「喂，你個女點架？！」

輪流向美儀姐撒嬌

在劇集《下流上車族》飾演母女的Rosita、Yuki及美儀，現實相處亦像「真‧母女」；話說三人像連體嬰般遊景點時，一臉幸福的美儀慈愛地拍著Rosita及Yuki的手回味地說：「你哋記唔記得早兩年好凍呀？然後我沖咗壼陳皮水，你哋好開心。」

語畢Rosita及Yuki即輪流撒嬌，Yuki更開心地說：「有媽的孩子像個寶。」由於美儀姐太nice，Rosita與Yuki亦偶爾會「撒頑皮」，其中一幕3人到特色酒店Room Tour時，Rosita竟大膽地氹美儀姐可嘗試邊浸浴、邊拉開窗廉欣賞美景，並笑言：「益吓街坊」，嚇得美儀一度O嘴。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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