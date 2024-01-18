新手媽媽丨張寶兒坐月期間全身出滿紅疹　母子分隔6個鐘想爆喊：突然間好掛住佢

▲ 張寶兒拍片分享新手媽媽日常！

張寶兒去年11月17日誕下兒子「袁咕碌」袁晞祐，這位新手媽媽早前於個人頻道分享產後2星期的坐月生活，除談及袁咕碌開刀生產的原因，更大爆生B後再度出紅疹！

片中的張寶兒氣色超好，精神奕奕，她表示選擇了港安醫院的生產和產後延長服務（即月子中心），所以拍片跟一眾準媽媽分享一下。

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餵哺母乳「上奶」超快

說到選擇剖腹生B，原來跟外公有關，張寶兒說：「因為爸爸話開刀生BB頭型會圓一點，加上要方便老公預時間跟劇組請假，在我分娩時陪伴在側。」

張寶兒謂佗B時不算辛苦，又笑稱「袁咕碌」很疼錫她，令她好感恩。

另外選擇餵哺母乳的寶兒，慶幸好快「上奶」，她說：「護士都說我很犀利，第一胎就那麼快上到奶，而且奶量都不少。」

▲ 張寶兒跟B仔袁咕碌！（取自instagram）

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母子分隔差點爆喊

有仔萬事足的張寶兒享受母子的相處時光，而且捨不得跟兒子分離。

她說：「記得某次準備餵奶，原來護士已經幫我餵了BB『食飯』，期間有6個小時沒見BB，我突然間很掛念他，我行出房走去護士站，問BB為何仍未睡醒，沒有搵我『食飯』，心裡囉囉孿。」

張寶兒續說：「我不知道原來護士餵了他飲奶，再見到BB時，我瀲動到想喊，原來真的有BB跟媽媽之間的bonding。」

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此外生B後一段時間，張寶兒身上出滿紅疹，她說：「紅疹蔓延至腳部、肚皮跟背脊，皮膚科醫生說我是典型的藥物敏感情況，可能我身體對抗生素敏感。以我所知，我身體不太受得抗生素，抗生素本身是想預防傷口感染，是預防住，在醫生建議下，就停服抗生素，轉搽抗敏感的藥。」

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