親子教養︱如何培育女兒成傑出領袖？ 哈佛研究：4大秘訣父母一定要知

▲ 哈佛大學「推動關心」專案，提供以下4大教導女兒消除偏見，以及家長培育女兒成為傑出領袖的教養秘笈。(iStock圖片)

隨著女性教育水平愈高，以及爭取更多職場平等機會，不少女性參與世界更多重要職務，尤其在疫情間部分女性領導者的管治效能較高。哈佛教育學院一份報告指出，女性領導者過去成長中，面臨來自多方面的偏見。報告反映父母的教育和培育，對女兒成為一個決斷的領袖或傑出的成功人士影響力很大，打破偏見是首要任務。



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根據《福布斯》雜誌在2020年4月份的報導，以「防疫有成的國家，都是由女性所引導」為題，指出這些由女性擔任領導人的地方新冠死亡率相對都比較低，引起社會重新審視女性優秀的領導力和機會。

來自哈佛教育學院（Harvard’s Educational School）的一則報告，指出現階段仍有不少阻礙女性成為成功領導人的障礙。當中面臨來自男性、父母和同性競爭與同齡人所持有的偏見。然而，哈佛大學「推動關心」專案（Harvard’s Making Caring Common Project）負責人理查德．韋斯布爾德（Richard Weissbourd）在接受美國廣播公司（ABC News）採訪時說，發現23% 的女孩和 40% 的男孩更喜歡男性政治領袖而不是女性。 只有 8% 的女孩和 4% 的男孩更喜歡女性政治領袖。 報告也發現，母親對男孩領導的學生會的平均支持程度高於女孩領導的學生會。

4大培育秘笈家長必知

哈佛大學「推動關心」專案，提供以下4大教導女兒消除偏見，以及家長培育女兒成為傑出領袖的教養秘笈。

1.家長檢查自己的偏見

家長使用的語言、對待不同性別的人的方式，甚至自己對自己的能力和特質的看法，都會影響女兒對女性期望的印象和偏見。家長需要仔細研究偏見如何影響你的態度行為，練習消除刻板印象。

2. 教導孩子有關性別偏見的知識

孩子成長會從留意身邊事物入手，社會中很多根深蒂固的觀念我們並未必注意到。小朋友從小被男女性別定型，可能會令到局限他們發展自己興趣。家長培養孩子時應消除男女之間的角色定型。

家長可為兒童提供具有非傳統性別角色的書籍和電影。主動談論女性政治家、運動員和科學家，以及男性教師、舞者和家庭主婦，讓孩子思考：社會對男性和女性的期望？ 當今女性仍面臨哪些挑戰？鼓勵孩子敢於發展自己興趣。

3. 培養女兒多欣賞兩性的異同

家長可以解釋傾聽和欣賞兩性的意見作為基本禮儀的重要性。 讓孩子思考身為另一個性別的人或跨性別者可能面臨的挑戰，從而培養同理心。《Leaning Out》的作者寫道：「每個人身上的偏見正削弱兒童關心社會和正義平等社會的發展。」

4. 鼓勵女兒建立領導能力和自信

社會的偏見導致許多女性失去了自信，無法發揮她們的領導能力。家長可主動打破偏見，讓女孩們明白自己可以成為領導者，與女孩談論作為領導者讓她們擔心或害怕的事情，並討論處理反對或批評的策略。

家長可以為她們提供練習公開演講、朗誦比賽，多讓她們自己做決定，以及與不同群體合作的機會。讓女孩們熟悉政治、商業和 STEM 領域的女性領導者，支持女兒參與增強自信的活動。

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責任編輯：王明芳